Arıklı açıkladı: İhaleye çıkılacak

Bakan Arıklı, Mehmet Tatar başkanlığındaki Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği heyetini kabul ederek sektörün sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

Arıklı, araç satıcılarının karşılaştığı en önemli sorunların başında, ithal edilen araçları ilk muayeneyi yapacak istasyonun sadece Lefkoşa’da bulunması olduğunu belirterek, “Lefkoşa dışındaki ilçelerden araçlar sigortasız ve seyrüsefersiz olarak Lefkoşa’ya getiriliyor. Bu durum sürdürülebilir değildir” dedi.

Arıklı, araç muayene ile ilgili vatandaşların genel bir şikayeti bulunduğunu, yeni muayene sistemine geçilmesiyle birlikte tüm sorunların ortadan kalkacağını ifade etti.

Yol güvenliğinin azami seviyede sağlanabilmesi için, yeni muayene istasyonlarında Directive 2014/45/EU yol uygunluk periyodik testleri, Directive 2014/47/EU ticari araçların yol kontrol testleri yapılabilecek ve Directive 2014/46/EU araç kayıt belgelerini standart durumunu inceleyebilecek imkân ve kabiliyette, hazırlanacak olan mevzuata ve TS EN ISO/IEC 17020:2012-06 İşletim ve Akreditasyon şartlarına uygun olacak.

Arıklı, her biri 5 bin m2’lik arazilere konuşlandırılacak toplam 5 tam donanımlı araç muayene istasyonu kurulması hedeflendiğini, her sınıf ve tür aracın 66-107 farklı noktasının kontrolden geçirileceğini kaydetti.

Yeni yapıda, internet sitesi, çağrı merkezi ve istasyonlarda yer alacak olan Kiosklar üzerinden randevu alımı, şikâyet yönetimi, muayene hakkında bilgilendirme ve randevu desteği verilecek. Ayrıca çağrı merkezinden muayene hatırlatması hakkında müşterilere SMS gönderilecek.