Arıklı: Ağır vasıta araçlara çip takılarak yük, sürat ve yüklerin boşaltıldığı alanlar denetlenebilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV’de Erçin Şahmaran’ın sunduğu “Objektif” programına katılarak bakanlığın projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Bakan Arıklı, yolların bozulmasına neden olan aşırı yük taşıyan araçların denetimi için yolcu ve yük taşıyan tüm ağır vasıtalara çip takılacağını, bunun sayesinde aracın taşıdığı ağırlık ve süratinin anıda tespit edilebileceğini söyledi.

Arıklı, gelişigüzel yerlere moloz boşaltımı yapan kamyonların da tespit edilebileceğini belirterek “Bu devrim niteliğindeki proje sayesinde yollarımızı bozulmaktan kurtaracağız, trafikte daha güvenli ortam sağlayacağız ve çevremizi koruyacağız. Her şey yolunda giderse bir kaç ay içerisinde devreye girecek” dedi.

Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın büyük katkısı olduğunu belirttiği “Adakart” projesini de hayata geçireceklerini, bunun da ülkedeki toplu taşımacılık alanında önemli bir gelişme niteliğinde olduğunu söyledi.

“HER KONUDA PROJE VAR”

Bakan Arıklı, şu an için yoğunlaşılan konular arasında bayrak taşıyıcı hava yolu şirketinin kurulması, daha hızlı internet ve karayolu altyapısı bulunduğunu belirtti.

Bayrak taşıcıyı milli bir hava yolunun kurulması konusunda Türk Hava Yollarını global bir şirket haline getiren, THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu’nun bir fizibilite raporu hazırladığını ve Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu belirten Arıklı, işlerin planlandığı gibi yürümesi ve bir engel çıkmaması durumunda KKTC’nin bayrak taşıyıcısının 2023’te uçmaya başlayacağını ifade etti.

Arıklı şöyle konuştu:

“Bu uçak bileti fiyatlarıyla turizm ve yüksek öğrenimi götüremezsiniz. Şu anda iki havayolu şirketine teslim durumdayız bu nedenle bayrak taşıyıcı havayolu şart. Fiyatları düşürmek için rekabet ortamı oluşturmamız gerekiyor. Alay yerine motive edici sözler bekliyoruz. Moral bozmasınlar. Yapmak için çalışacağız. Bunu hayata geçirmek boynumuzun borcu. Havacılıkta bir bayrak şirketine ihtiyacımız var. Bu havayolu devreye girdiğinde inanıyorum ki fiyatlar aşağıya düşecek.”

KIBRIS TÜRK DENİZCİLİK ŞİRKETİ’NE YENİ GEMİ

Bakan Arıklı, bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketinin olduğunu ancak uzun zaman atıl vaziyette, yatırım yapılmadan hayatta kalmaya çalıştığını belirtti.

Şirkete ait bir gemi olduğunu ve altı tır taşıyabildiğini kaydeden Arıklı, “Şirkete hiç yatırım yapılmamış. %49’u bizim %51’i T.C. Özelleştirme İdaresi’ne ait. Ya bu şirketi bize versinler ya da yatırıma katkı koysunlar istedik. Yeni bir gemi alınması konusunda çalışma başlatıldı. Sadece Ro-Ro taşımacılığı değil aynı zamanda deniz otobüsü ve deniz uçağı ile taşımacılık yapılması düşüncemiz var” dedi.

“DİPKARPAZ-MANASTIR YOLU UTANCIMIZ”

Göreve gelir gelmez hem turizmcilerden hem de bölge halkından Dipkarpaz-Manastır Yolu ile ilgili çok serzeniş dinlediğini belirten Arıklı, insanların şikayet etmekte haklı olduğunu dile getirdi.

“Dipkarpaz-Manastır Yolu köstebek yuvasından beter. Yeni karayolları müdürümüzün ilk yapacağı iş Dipkarpaz-Manastır Yolu olacak çünkü orası bizim vitrinimiz. Dipkarpaza kadar çok güzel bir yolda giderken Manastır yoluna girince insanlar şok oluyor. Bu da bizim için olumsuz imaj yaratıyor” diyen Arıklı, yol ve diğer altyapı projelerinin yıllardır tamamlanamamasının nedeninin istimlaka karşı alınan ara emirleri olduğunu, bu konuda yasal değişikliğe gidileceğini söyledi.

Özel mülkiyet hakkına karşılık kamu yararının her zaman üstün gelmesi gerektiğinin altını çizen Arıklı, bir ara emri nedeniyle binlerce insan yıllarca mağduriyet yaşadığını, yapılan yatırımın da çürüdüğünü belirtti.

Bakan Arıklı “Bu konuda mevzuat değişikliğine gidilip ara emri süresinin azami bir ay ile kısıtlanması gerekiyor. Türkiye’de mal istimlak edilir ve parası öderiz. Mal sahibinin istimlaka değil ödenen paraya itiraz etme hakkı vardır. Bizde de bu sistemin getirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.