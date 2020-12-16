Arıklı: Amacımız temiz ve ucuz enerji sağlamak…

Başbakan Yardımcı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı BRT’de yayınlanan 14. Saat programına katıldı.

Erhan Arıklı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), piyasanın denetlenmesi, spor ambargosu ve 13’ncü maaşlar hakkında konuştu.

Erhan Arıklı, halka daha ucuz ve temiz elektrik sunabilmek için kabloyla elektrik getirilmesi gerektiğini belirterek, üretimin rekabete dayanması gerektiğini ve üretimde doğalgaz kullanılmasını gerektiğini savundu.

KIB-TEK’te vurgun yapıldığı hakkında yaptığı açıklamaların ardından gelen tepkilerin sorulması üzerine Arıklı, “Hükümet olarak daha güvenoyu almadık bu nedenle henüz adım atamadık elde ettiğimiz bilgilere göre görüşlerimizi söylüyoruz. Israrla beni tartışmaların içine çekmek istiyorlar. Hükümet kurulunca KIB-TEK ve EL-SEN ile görüşeceğiz” dedi.

Arıklı, Kıbrıs’ın genelinde üretilen elektriğin pahalı ve kirli olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde kanser sayısı arttı. AB geçen yıl emisyon ölçümlerine uyulmadı diye Güney Kıbrıs’a 85 milyon Euro ceza kesti. Bizde ise elektrik santrallerinden çıkan zehirli gazların tespitiyle ilgili çalışma gündem bile olmuyor. AB jeneratörle elektrik üretilmesini yasaklamak istiyor bizde yenilerinin alınması gündemde” dedi

Arıklı’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Sayıştay’ın KIB-TEK ile ilgili raporları var. Polis eve meclise de gider. Dosyalar Savcılıkta geciken adalet adalet değil. Sonuçlar açıklanmalı.

“Elektrik özelleşecek mi? AB üretimi rekabete alçaksın diye dayatıyor. Güney Kıbrıs 3 firmaya lisans verdi. AB’de üretim rekabete dayalıdır tekel yoktur. Dağıtım ve tahsilat özelleştirilmeyebilir ancak üretim rekabete açılmalı.

1.19 kuruşa mal eder ve 15 kuruş zarara vatandaşa satar. Bırakın daha ucuza elektrik üretilmesini bulalım. İşinize geldiğinde AB kriterleri, gelmeyince Lefkoşa kriterleri. Rumlar İsrail ile enterkonnekte çalışmaları yapıyor. Adı

Elsen, birileri sizi dolduruşa getirmesin. Kavgam yok olamaz. Amacımız temiz ve ucuz enerji sağlamak.

Kabloyla elektriğin gelmesi önemli. Elektrik üretiminde doğalgaz kullanımı önemli.

Güvenoyu alınınca KIB-TEK’de görev değişimi olacak.

Yarası olan dosyaların üzerine gidilmesini engelleyecek. İki devletli bir politika savunuyorsak ambargoların delinmesi lazım. Kosova BM’ye üye değil ancak FİFA’ya üye.

Spor ambargosunu kaldırmak başka delmek başka. Kaldırmak için delmek lazım. Kosova örneği

13ncü maaşların taksitle ödenebileceği açıklaması hatırlatılan Arıklı, 13’ncü maaş için 1 milyar 300 milyona ihtiyaç var gelir 600 milyon. Kimsenin alacağı devlette kalmaz. Sıkıntı olmaz para bulunur ödenir.

Kamu reformlarının hepsini hayata geçiremeyeceğiz. Üçlü kararnamelerin daraltılması, bakanların müsteşar ve özel kalemlerini değiştirmesi.

Yapabileceklerimizi protokole yazacağız ve yazdıklarımızı yapacağız.

1977’de yapılan ve 80’li yıllarda güncellenen Yasa ile piyasa denetlenebilir. Ticaret Dairesi’nin personel sıkıntısı var Belediye görevlilerinden yardım alınabilir ceza kesilebilir. Önümüzdeki hafta içinde açıklamalar yapılacak.”