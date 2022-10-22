Projede çalışan işçilerle bir süre sohbet eden Arıklı, çalışmaların gidişatı ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Arıklı, Haspolat Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan çemberlerin çevre düzenlemelerinin tamamlanmasına Haspolat Çamberindeki çalışmalarla başlandığını, diğer çemberlerdeki çevre düzenlemesi yapım işlerini üstlenebilecek özel sektör temsilcileriyle görüşeceklerini kaydetti.

Bakan Arıklı, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yol altyapı ağımızı geliştiriyor, var olanı yeniliyor. Bizim de üzerimize düşen görevler var. Bu yollardaki kavşakların çevre düzenlemelerini tamamlamak sorumluluklarımızdan sadece biri ve bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz bu yöndeki girişimleri en kısa zamanda sonuçlandırıp Lefkoşa Kuzey çevre Yolu’ndaki çemberlerin çevre düzenlemelerini tamamlamaktır” şeklinde konuştu.