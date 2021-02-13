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ARIKLI: AND OLSUN, SİZİ BİTİRECEĞİM...

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından kendisi hakkında çıkan haberle ilgili açıklama yaptı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 11:33
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ARIKLI: AND OLSUN, SİZİ BİTİRECEĞİM...

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından kendisi hakkında çıkan haberle ilgili açıklama yaptı.

Haberde "Erhan Arıklı'ya Fuat Oktay Ayarı" başlığı yer aldı. 

BUNUN ÜZERİNE ARIKLI'NIN PAYLAŞIMI ŞU ŞEKİLDE:

AND OLSUN, SİZİ BİTİRECEĞİM...

Kargaların bile güleceği bir asparagas haber.

Belli ki hortumunu kestiğimiz rant çevreleri şahsımı yıpratmak için künyesi bile belli olmayan (Arkasında kimin ve kimlerin olduğu belli) Bu tür paçavralarla beni yıpratmaya çalışıyorlar.

Bilmiyorlar ki bu tür yalan haber ve dedikodularla beni yıldırmak şöyle dursun iyice hırslandırıyorlar. Onlara sözüm şudur;

Alayınız gelsin alayınız...

Sizi bitireceğim...

Son Güncelleme: 13.02.2021 12:55
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