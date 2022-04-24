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Arıklı: "Ankara bu duruma karışmıyor"

24 Nisan 2022 Pazar 15:16
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Arıklı: "Ankara bu duruma karışmıyor"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Türkiye'yi hedef gösteren bazı gazetecileri eleştirdi. 

Arıklı, “Hem müdahaleden yakınacak, şikayet edecek, sürekli Ankara’yı suçlayacaksınız,  hem de böylesine uyduruk bir haber yaparak ısrarla Ankara’yı işin içine çekmeye çalışacaksınız. Sonrada Basın Etik Kurallarından, ifade özgürlüğünden bahsedecek, "Kim" diye sorulduğunda "haber kaynağının gizliliğinden" dem vuracaksınız...” ifadelerini kullandı. 
Arıklı’nın yazılı açıklamasının satır başları şu şekilde: 
Yapmayın Allah aşkına. Ankara da görüştüğümüz Sayın Fuat Oktay;  "Bizi kendi iç politik mücadalenize, siyasi kavgalarınıza alet etmeyin. Biz şahıslara değil icraata bakarız"  dediği halde,  siz ısrarla Ankara’yı bu duruma müdahil göstermek istiyorsunuz...
Esasen sizler Ankara’nın bu gibi durumlarda buraya müdahil olmasını çok istiyorsunuz, farkındayız. Müdahale etsin ki siz azgın muhalefetinize devam edip Ankara’yı yerden yere vurasınız. KKTC’ nin bir alt yönetim olduğu iddianıza kaynak gösteresiniz...
Bak bir kez daha heceleyerek anlatıyorum; AN-KA-RA BU DU-RU-MA KA-RIŞ-MI-YOR... Kapiş...

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