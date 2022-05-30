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Arıklı, Ankara temaslarını değerlendirdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ankara temasları kapsamında ana gündemin ekonomi ve ek bütçe olduğunu belirtti.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:44
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Arıklı, Ankara temaslarını değerlendirdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Arıklı, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yapmış olduğu temaslara yönelik açıklamalarda bulunarak, yeni bir hava yolu şirketinin kurulmasına ilişkin birtakım görüşmeler yaptığını kaydetti.

Arıklı, “Bilet fiyatlarını sürekli gündemde tutmak zorundayız. Bu kadar yüksek fiyatlarla, ne turizm yapabiliriz ne de adaya öğrenci getirebiliriz. Fiyatları aşağıya çekmenin yolu, bir şekilde kendi hava yolumuzu kurmaktır” dedi.

Konuya ilişkin 4-5 ayrı grup ile görüştüklerini aktaran Arıklı, “Önemli ilerlemeler var... Biriyle olmazsa diğeriyle olur. Görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım çok kısa süre içerisinde netice almış olacağız. Birkaç tane uçak alıp başlıyoruz deme şansımız yok. Bazı kurallar var ve onlara uymamız gerekiyor” diye konuştu.

Arıklı, “Bugün Sivil Havacılık Dairesi’nde birçok arkadaşımızın Koronavirüs testi pozitif çıktı veya temaslı durumunda oldukları için çalışmalarına ara verdiler” diyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"VERİMLİ BİR ZİYARET OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ankara temasları kapsamında bugün Başbakan Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte adadan ayrılan Arıklı, “Oldukça yoğun bir program var. İkili birtakım temaslar da yapılacak... Verimli bir ziyaret olacağını düşünüyorum” dedi.

Bugün itibarıyla teknik heyetlerin görüşmeye başladığını da belirten Arıklı, ana gündem konusunun ekonomi ve ek bütçe olduğunu dile getirdi, bakanlıkların farklı farklı projeleri olduğunu da söyledi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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