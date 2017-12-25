Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
112058
ALTIN
156.578
DOLAR
3.8107
STERLİN
5.0881
EURO
4.5191
Türk erkeğinin aşk tarzı : Mania
Türk erkeğinin aşk tarzı: 'Mania'
Masum sanılan sıcak su torbaları ölüme neden olabiliyor!
Sıcak su torbasını bu şekilde...
Sadece yılbaşında değil tüm yıl tüketin!
Sadece yılbaşında değil tüm yıl...
Bu besinler grip düşmanı
Bu besinler grip düşmanı
Facebook’da mesajlaşırken dikkat!
Facebook’da mesajlaşırken dikkat!
banner34

Arıklı: "Anket oyunlarıyla algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor"

banner35

Arıklı, partisi adına yaptığı yazılı açıklamada YSK’nın 24 Aralık tarihinden sonra anket açıklanamayacağına dair kararının yetersiz olduğunu ifade etti.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:07
Arıklı: "Anket oyunlarıyla algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor"
banner10

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, anket oyunlarıyla halkın kafasının karıştırılmaya ve algı operasyonları yapılmaya çalışıldığını kaydetti.

Arıklı, partisi adına yaptığı yazılı açıklamada YSK’nın 24 Aralık tarihinden sonra anket açıklanamayacağına dair kararının yetersiz olduğunu ifade etti.

Açıklanmayacak anketlerin neden yapıldığının büyük bir soru işareti olduğunu belirten Arıklı, “Herkes biliyor ki, özellikle Türkiye’den gelen ve yasalarımızı takmayan anket şirketleri, burada yaptıkları hileli anket çalışmalarını, Türkiye basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden toplumumuza pompalamaya çalışacaklardır. Bu sebeple YSK, seçimlere son 15 gün kala ülkemizde her türlü anketin yapılmasını ve açıklanmasını engellemelidir.” ifadelerini kullandı.

YSK’nın, seçimleri manipüle etmeye yönelik hiçbir kontrole tabi olmayan bu algı operasyonlarına dur demesi gerektiğini belirten Arıklı, Türkiye’den gelip, anket yapan bir şirketin anket formlarında YDP’nin adının dahi geçmediğini anlattı.

Arıklı, bahse konu şirketin Türkiye’deki etkili ve yetkili makamları da aldatmaya veya yönlendirmeye çalıştığını kaydetti.

“EMPOZE EDİLECEK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEYECEK İKTİDAR İSTENİYOR”

Arıklı şöyle devam etti: 

“Sevgili vatandaşlarımızın anlaması gereken şudur; Güneydeki seçimlerden sonra müzakereler kaldığı yerden devam edecektir. Dış güçler, bu süreçte KKTC’de kendileriyle uyum içinde çalışacak ve Kıbrıs’a empoze edecekleri bir çözümü engellemeyecek bir iktidar istemektedir. Bu anketler bu tür bir hükümetin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaya yönelik anketlerdir.

YDP bu oyunu bozacak tek partidir. YDP halktan aldığı güçle iktidarın güçlü ortağı olacaktır. Halkımızı ve taraftarlarımızı, bu anket firmalarına karşı uyanık olmaya çağırıyoruz.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP adayları Alsancak’ta vatandaşla buluştu
UBP adayları Alsancak’ta vatandaşla buluştu
Telefon hatları düzeldi
Telefon hatları düzeldi
54 yıl sonra sonsuzluğa uğurlandı
54 yıl sonra sonsuzluğa uğurlandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim