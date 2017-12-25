Arıklı: "Anket oyunlarıyla algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, anket oyunlarıyla halkın kafasının karıştırılmaya ve algı operasyonları yapılmaya çalışıldığını kaydetti.



Arıklı, partisi adına yaptığı yazılı açıklamada YSK’nın 24 Aralık tarihinden sonra anket açıklanamayacağına dair kararının yetersiz olduğunu ifade etti.



Açıklanmayacak anketlerin neden yapıldığının büyük bir soru işareti olduğunu belirten Arıklı, “Herkes biliyor ki, özellikle Türkiye’den gelen ve yasalarımızı takmayan anket şirketleri, burada yaptıkları hileli anket çalışmalarını, Türkiye basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden toplumumuza pompalamaya çalışacaklardır. Bu sebeple YSK, seçimlere son 15 gün kala ülkemizde her türlü anketin yapılmasını ve açıklanmasını engellemelidir.” ifadelerini kullandı.



YSK’nın, seçimleri manipüle etmeye yönelik hiçbir kontrole tabi olmayan bu algı operasyonlarına dur demesi gerektiğini belirten Arıklı, Türkiye’den gelip, anket yapan bir şirketin anket formlarında YDP’nin adının dahi geçmediğini anlattı.



Arıklı, bahse konu şirketin Türkiye’deki etkili ve yetkili makamları da aldatmaya veya yönlendirmeye çalıştığını kaydetti.



“EMPOZE EDİLECEK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEYECEK İKTİDAR İSTENİYOR”



Arıklı şöyle devam etti:



“Sevgili vatandaşlarımızın anlaması gereken şudur; Güneydeki seçimlerden sonra müzakereler kaldığı yerden devam edecektir. Dış güçler, bu süreçte KKTC’de kendileriyle uyum içinde çalışacak ve Kıbrıs’a empoze edecekleri bir çözümü engellemeyecek bir iktidar istemektedir. Bu anketler bu tür bir hükümetin ortaya çıkmasına zemin hazırlamaya yönelik anketlerdir.



YDP bu oyunu bozacak tek partidir. YDP halktan aldığı güçle iktidarın güçlü ortağı olacaktır. Halkımızı ve taraftarlarımızı, bu anket firmalarına karşı uyanık olmaya çağırıyoruz.”