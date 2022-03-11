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Arıklı, Antalya Diplomasi Forumu’nu değerlendirdi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Antalya Diplomasi Forumu’nu değerlendirerek, “Burada olmak çok önemli... Ufkumuz açılıyor" dedi.

11 Mart 2022 Cuma 18:48
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Arıklı, Antalya Diplomasi Forumu’nu değerlendirdi
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) katılım gösteren Arıklı, değerlendirmelerde bulundu.

Arıklı, “Burada olmak çok önemli... Ufkumuz açılıyor. KKTC’de bu kadar sıkıntı varken, hükümet yetkililerinin neden burada olduğunu sorgulayanları duyuyoruz, üzülüyoruz. Dünyadaki bütün gelişmeleri birinci elden takip etmek, vizyonumuzu açmak şart” dedi.

Arıklı, KKTC’deki tüm siyasi genel başkanlarının davet edilmesinin önemine de vurgu yaparak, “Türkiye, KKTC’deki partilerin genel başkanlarını dünya ile buluşturuyor” ifadelerini kullandı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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