ARIKLI: “AŞILAMA DA MART AYINI KAÇIRMAMALIYIZ”

ÖZEL HABER

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Aşıların temini konusunda açıklamalarda bulunan Arıklı, “Aşı konusunda bizim Mart ayında tamamlamamız lazım. Bu gidişle bunu tamamlamakla zorluk çekebiliriz. Çin’den direkt alabilir miyiz? Bu yönde girişimlerimiz de var. Her şeyi devletten beklemek de mümkün değil, özel sektör bu konuda da girişimlerde bulunabilir. Sadece Türkiye’den veya AB’den gelecek aşılara bel bağlarsak, biz Mart’ı kaçırabiliriz. O nedenle direkt veya endirekt yollardan bu aşıları temin etmenin yolları aranabilir” dedi.