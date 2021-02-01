Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
KKTC'de 4 Yıldır kaçak bulunuyor
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden almış
Uyuşturucuyu polis tarafından aranan birinden...
"Seninle işim bitmedi, senin kanın akmadı"
"Seninle işim bitmedi, senin kanın...
Silahını çekti, dehşet saçtı
Silahını çekti, dehşet saçtı
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet

ARIKLI: “AŞILAMA DA MART AYINI KAÇIRMAMALIYIZ”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:33
661 Okunma
ARIKLI: “AŞILAMA DA MART AYINI KAÇIRMAMALIYIZ”

ÖZEL HABER

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Aşıların temini konusunda açıklamalarda bulunan Arıklı, “Aşı konusunda bizim Mart ayında tamamlamamız lazım. Bu gidişle bunu tamamlamakla zorluk çekebiliriz. Çin’den direkt alabilir miyiz? Bu yönde girişimlerimiz de var. Her şeyi devletten beklemek de mümkün değil, özel sektör bu konuda da girişimlerde bulunabilir. Sadece Türkiye’den veya AB’den gelecek aşılara bel bağlarsak, biz Mart’ı kaçırabiliriz. O nedenle direkt veya endirekt yollardan bu aşıları temin etmenin yolları aranabilir” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salgınla mücadeleyi konuştular!
Salgınla mücadeleyi konuştular!
Uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklu
Uyuşturucu operasyonu; 1 tutuklu
KAMU-İŞ YÜZDE 10.65’LİK KESİNTİYİ MAHKEMEYE TAŞIYOR
KAMU-İŞ YÜZDE 10.65’LİK KESİNTİYİ MAHKEMEYE TAŞIYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim