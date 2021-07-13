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Arıklı: Ataoğlu’na ‘Gel birlikte hükümetten çekilelim’ dedim

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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, koalisyon ortağı olan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'na 'hükümetten çekilmeyi' önerdiğini ancak Ataoğlu'nun kabul etmediğini belirtti.

13 Temmuz 2021 Salı 18:10
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Arıklı: Ataoğlu’na ‘Gel birlikte hükümetten çekilelim’ dedim

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 'Ahmet Özsoy ile Objektif Söyleşiler' programına konuk olarak, UBP-DP-YDP azınlık hükümetine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Arıklı, hükümetin şu anki mevcut yapıyla gitmesinin oldukça zor olduğunu dile getirerek, koalisyon ortağı olan Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile gidip bu konu hakkında konuştuğunu ifade etti.

Erhan Arıklı, Ataoğlu’na “Gel birlikte hükümetten çekilelim daha güçlü bir koalisyon hükümeti olasılığı varsa yolunu açalım” teklifinde bulunduğunu açıklayarak, Ataoğlu’nun DP olarak böyle bir düşünce içerisinde olmadıklarını da aktardı.

Kaynak: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 13.07.2021 18:18
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıFikri Ataoğlu
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