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Arıklı: Bak kardeşim, Senin kimin tetikçiliğini yaptığını gayet iyi biliyoruz

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Bir Milletvekili aylardan beri Kıb-Tek ile yatıp Kıb-Tek ile kalkıyor." dedi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:15
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Arıklı: Bak kardeşim, Senin kimin tetikçiliğini yaptığını gayet iyi biliyoruz

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Bir Milletvekili aylardan beri Kıb-Tek ile yatıp Kıb-Tek ile kalkıyor." dedi.

Arıklı, "Senin partin Hükümette iken, Kıb-Tek teki soygunlarla ilgili tek bir kez konuştun mu?" diye sordu...

Arıklı'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

TETİKÇİ VEKİL...

Bir Milletvekili aylardan beri Kıb-Tek ile yatıp Kıb-Tek ile kalkıyor.

Bütün derdi, bundan önceki yıllarda adrese teslim ihaleler ile Kıb-Tek'i milyonlarca lira kazıklayan firmaların, soyguna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak...

Akla hayale gelmedik senaryolar ve komplo teorileri ile halkın kafasını karıştırmaya çalışıyor.

Bu arkadaşa sormazlar mı?

Senin partin Hükümette iken, Akaryakıt kaç paradan taşınıyordu?

Hiç gündemine alıp "Niye bu fiyat?" diye sordun mu?

Senin partin Hükümette iken, Kıb-Tek teki soygunlarla ilgili tek bir kez konuştun mu?

Senin partin hükümette iken, Kıb-Tek in yaptığı ihaleleri tek bir defa gündemine alıp inceledin mi?

Mesela ülkeye getirilen akaryakıtın kalitesini o dönemde de merak ettin mi?

Bak kardeşim, Senin kimin tetikçiliğini yaptığını gayet iyi biliyoruz. Meclis araştırma komitesinde kimin avukatlığını yaptığın tutanaklarda kayıtlı. Bunları açıkladığımda halk senin kime hizmet ettiğini görecek.

Bekle...

Son Güncelleme: 02.08.2021 11:21
Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
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