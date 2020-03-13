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Arıklı: Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi

YDP Genel Başkanı Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “ Muhalefet olarak kendilerine destek vereceğimizi söyledik. Maalesef Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi” dedi.

13 Mart 2020 Cuma 21:52
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Arıklı: Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

ARIKLI ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Bugün Cumhurbaşkanlığında yaptığımız toplantıda muhalefet olarak Sayın Başbakana sokağa çıkma yasağı dahil gereken her türlü tedbiri almalarını, Muhalefet olarak kendilerine destek vereceğimizi söyledik. 
Maalesef Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi. 
Bundan sonra sorumluluk tamamen Hükümetindir. VİRÜSÜN YAYILMASININ BÜTÜN SORUMLULUĞU DA BAKANLAR KURULUNDADIR..."

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıKoronavirüsBakanlar Kurulu
Yorumlar
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...YORUM 2020-03-13 22:31:24

Bravo Sayın vekil. Doğru söylüyorsunuz. "Bundan sonra sorumluluk tamamen Hükümetindir" . Eğer yayılma kontrolden çıkarsa ve en iyi olasılıkla KKTC de birkaç bin kişi ölürse bunlar bu vebalin altından kalkamaz.

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Cemal 2020-03-14 00:37:52

Ohal ilan edilmesi konusunda bir telkinin olmamış anladığım kadarıyla. Ne için olmadı bree. Ben vereyim cevabı hemen. Ohal olması mevcut cumhurbaşkanına yarayacak. Senin çıkarlarına aykırı yani. O yüzden götün yemedi. Adam değilsin.

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Hadjji yanni 2020-03-14 01:19:55

Bir zaman önce ganimetten kalan rum evlerinde şöyle bir yazı vardı TUTULMUŞTUR günahların bedelidir bunlar

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vatandaş 2020-03-14 00:49:20

sayın arıklı sende saçmalıyorsun...!!!

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