Arıklı: Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.
ARIKLI ŞUNLARI SÖYLEDİ:
"Bugün Cumhurbaşkanlığında yaptığımız toplantıda muhalefet olarak Sayın Başbakana sokağa çıkma yasağı dahil gereken her türlü tedbiri almalarını, Muhalefet olarak kendilerine destek vereceğimizi söyledik.
Maalesef Bakanlar Kurulu bu tedbirleri almaya cesaret edemedi.
Bundan sonra sorumluluk tamamen Hükümetindir. VİRÜSÜN YAYILMASININ BÜTÜN SORUMLULUĞU DA BAKANLAR KURULUNDADIR..."
GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA
Bravo Sayın vekil. Doğru söylüyorsunuz. "Bundan sonra sorumluluk tamamen Hükümetindir" . Eğer yayılma kontrolden çıkarsa ve en iyi olasılıkla KKTC de birkaç bin kişi ölürse bunlar bu vebalin altından kalkamaz.
Ohal ilan edilmesi konusunda bir telkinin olmamış anladığım kadarıyla. Ne için olmadı bree. Ben vereyim cevabı hemen. Ohal olması mevcut cumhurbaşkanına yarayacak. Senin çıkarlarına aykırı yani. O yüzden götün yemedi. Adam değilsin.
Bir zaman önce ganimetten kalan rum evlerinde şöyle bir yazı vardı TUTULMUŞTUR günahların bedelidir bunlar
sayın arıklı sende saçmalıyorsun...!!!