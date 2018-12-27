Arıklı: “Başbakan Dome Otelin ihale yolu ile işletilmesinin önünü açmalıdır”

Erhan Arıklı, kira süresi Mayıs ayında dolan Dome Otel ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Turizm Emekçileri Sendikası (TES) Genel Başkanı ve Dome Oteli işletmecisi Dayanışma Turizm Ltd. temsilcisi Bayram Karaman’ın toplumu “yanlış” bilgilendirdiği ve Başbakan’ın üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığı iddiasında bulundu.

Dome Otel’in kârının, sözleşme şartlarına aykırı olarak TES’e aktarıldığının Başbakan’ın oluşturduğu komitenin raporunda yazılı olduğunu kaydeden Arıklı, Sayıştaylık raporunda daye çıkılması gerektiği ifadesinin yer aldığını belirtti.

Ne yapılacağı konusunda, Başbakanın vicdanı ve Partisinin bazı kurmayları arasına sıkışmış durumda olduğunu da iddia eden Arıklı, konu üzerinde, hükümet ortaklarını sessiz kalmakla eleştirdi.

Arıklı, “Başbakan bu konuda vicdanının sesini dinlemeli ve Dome Otelin ihale yolu ile işletilmesinin önünü açmalıdır” dedi.