Arıklı: "Benzer festivaller KKTC'de yapılabilir"

KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir), tanıtım ve lobi çalışmaları kapsamında, Avrasya Turan Kültür ve Ekonomi Derneği ile Seul Belediyesi’nce Güney Kore’de organize edilen Avrasya Kültürü Festivali’ne katıldı.

Türk-Bir’den yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Güven Arıklı ile Asbaşkan Tayfun Aydınlı’nın katıldığı festivalde, KKTC standı ve bayrağı da yer aldı.

Festivalde ve etkinlik çerçevesinde düzenlenen panelde konuşma yapan Arıklı “Bugünkü Avrasya ve Turan dünyasının durumunu, yapılan işleri ve duyulan heyecanları ben bundan 100-120 yıl önce 1900’lü yılların ilk çeyreğindeki hareketliliğe benzetiyorum” dedi.

“Milletleri ve devletleri birbirine yaklaştıran kültürel ilişkilerdir” diyen Arıklı, sağlıklı siyasi, kültürel ve ticari ilişkiler kurmanın kültür işbirlikleri sayesinde olacağına dikkat çekti.

Arıklı “Yıllardır haksız ambargolara ve Rum-Yunan ikilisinin baskılarına maruz kalan Kıbrıs Türklerinin de bu noktada desteklenmesi, en azından bazı kültür projelerine KKTC’nin katılması veya şimdiki türden festivallerden birinin Avrasya ailesinin bir parçası KKTC’de yapılması arzumuzdur” dedi.