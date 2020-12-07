ARIKLI: “BİR AN ÖNCE BU HÜKÜMET BOŞLUĞU ORTADAN KALKMALI”

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in davetiyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Arıklı, “Öyle basına yansıdığı gibi bakanlıklar konuşulmadı, sadece genel prensipler konuşuldu. Önümüzde ciddi sıkıntılar var. Alternatifler de çok fazla kalmadı. Önümüzde bir pandemi ve ekonomi sıkıntısı var. Muhalefeti bu işin içine nasıl katabiliriz konusunda görüşmeler yaptık” dedi.

YDP’nin temel ilkelerini de aktaran Arıklı, “Kurulacak olan hükümetin, muhalefetle de işbirliği içinde olmasını Sayın Cumhurbaşkanı da dile getirdi. Muhalefet e içinde bulunduğumuz ortamda kayıtsız kalamaz düşüncesindeyiz. Yeter ki siz onları kucaklamayı bilin. Bir an önce bu hükümet boşluğu ortadan kalkmalı. İlla ki erken seçim diyorlarsa da, biz seve seve buna da ‘Evet’ deriz” dedi.