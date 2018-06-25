Arıklı: "Birçok bölgede YDP'li adaylarımızın Meclis üyeliklerini kazandı"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yerel seçimler sonrasından değerlendirmelerde bulundu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı şöyle konuştu:

"YDP olarak bu seçimlerde ilk yerel seçim deneyimimizi yaşadık. Bilindiği gibi biz reform yapılmadan gidilen bu seçimlere inanmadığımızı ve batık belediyelere başkan seçmeyi doğru bulmadığımızı belirtmiş bunun içinde sadece sembolik olarak Lefkoşada aday göstermiştik. Böylece Lefkoşa adayımız üzerinden yerel seçimlerle ilgili düşüncelerimizi ve mesajlarımızı halka ulaştırmayı amaçlamıştık. Bu amacımıza fazlası ile ulaştık.

Öte yandan 15 Belediyede Meclis adayı gösterdik. Birçok bölgede YDP li adaylarımızın Meclis üyeliklerini kazanacağı anlaşılıyor.

Diğer yandan Girne, Mağusa, Esentepe, İnönü, Alsancak ve Çatalköy’de desteklediğimiz bağımsız belediye başkanlarının da seçilmiş olması bizleri fazlası ile memnun etmiştir.

YDP olarak Lefkoşa Belediye Başkan adayımız Mehmet Ünal Bay’a ve gerekse 15 Belediye de Meclis adayı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Harika bir iş çıkardılar ve partimizi başarı ile temsil ettiler.

YDP olarak kazanan tüm Belediye Başkanlarını ve Meclis Üyelerini, Muhtar ve azalarını tebrik ediyor başarılar diliyoruz."