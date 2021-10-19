Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T ekranlarında yayınlanan ‘Açık Oturum’ adlı programına katılarak, hükümetin istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arıklı, hükümete ‘istemeye istemeye’ girdiklerini ifade ederek, Ekim’de erken seçim olması şartı ile protokolü imzaladıklarını hatırlattı. Arıklı, “Ben partimden Ekim ayına kadar zaman almıştım. Partinin Genel Başkanı padişah değil ya. Seçim tarihi belirlendiği için hükümete girmemize onay verildi” şeklinde konuştu.

Başbakan Ersan Saner’in Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programda “İstifa etmeseydim Arıklı veya Çavuşoğlu’nu görevden almak zorunda kalacaktım” şeklindeki açıklamasını değerlendiren Arıklı, “Bizim Çavuşoğlu ile aramızda ciddi bir problem yok. Belirli şartlar içerisinde gerçekleşen bir tartışma yaşandı ancak oturup konuştuk” ifadelerini kullandı.

“Maaşların ödenmesine yakın herkes uykusuz. Bu çileyi neden çekiyoruz?” diye soran Arıklı, “Bu süreyi uzatmanın ne anlamı var? Benim yetkili kurumlarımdan aldığım bir tarih var. Yıpranıyorsak hükümette kalmanın anlamı ne?” diye konuştu.

"DON KİŞOT GİBİ KOCAMAN CEPHEYE KARŞI SAVAŞ VERİYORUM"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) enerji üretimi kapsamında doğrudan yakıt alımı yapılmasında yalnız bırakıldığını da savunan Arıklı, Başbakan Saner’in ‘doğrudan alımdan rahatsızım’ şeklindeki açıklamasına da tepki gösterek, şöyle devam etti:

“Zorunlu olduğumuz için alıyoruz, keyfimizden mi alıyoruz? Başbakan ‘Arıklı’yla ne alakası var' demiyor 'MİK’e bağlı' demiyor, 'doğrudan alımdan rahatsızım' diyor ben tek başıma Don Kişot gibi kocaman cepheye karşı savaş veriyorum."

"BAŞBAKAN TARAFINDAN DESTEKLENMİYORDUM"

Erhan Arıklı, "Birçok konuda Başbakan tarafından desteklenmiyordum. UBP, DP ve YDP aynı tabana hitap eden, aynı tabandan oy almak isteyen 3 siyasi partidir. Bunların içinden birinin yükselmesi diğerlerinin düşmesine neden olacaktır” dedi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI