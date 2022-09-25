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Arıklı: "Biz olmadan da bu hükümet devam eder"

YDP İlçe Teşkilatının düzenlediği Pazar Kahvaltısına katılan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı önümüzdeki hafta 3 Parti Genel Başkanının katılacağı bir toplantı talep edeceklerini ve bu toplantıda takvimlendirilmiş Hükümet Programının neresinde olduklarını birlikte tespit edeceklerini söyledi. 

25 Eylül 2022 Pazar 15:02
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Arıklı: "Biz olmadan da bu hükümet devam eder"



Arıklı toplantıda sözlerine şöyle devam etti; " DP ve YDP olarak bu Hükümete girerken takvimlendirilmiş bir Hükümet programı şartı ile girmiştik. Aradan epeyce zaman geçti. Hükümet olarak bu programın neresindeyiz. Halka verdiğimiz sözlerin ne kadarını tutabildik. Bunu masaya yatırmak istiyoruz...."

"BİZ OLMADAN DA BU HÜKÜMET DEVAM EDER"

Arıklı, önceki dönemde  Hükümetin çeşitli sebeplerle randımanlı çalışamadığını, UBP ve DP nin Kurultaylarını yaptıklarını, artık İcraat yapmanın önünde herhangi bir engel kalmadığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti; "İcraat da sıkıntılarımız olduğu gibi 3 Partinin imzaladığı Koalisyon Protokolünde de sıkıntılar var. Bunu Sayın Başbakan da görüyor. Bu sıkıntılar şimdiye kadar anlaşılabilirdi. Ama artık  Kurultay bittiğine ve Partideki dağınıklık ortadan kalktığına göre Sayın Başbakan ipleri eline  almalı. Bu Hükümet, Ünal Üstel Hükümetidir. Başarı da başarısızlık da onundur. Zaman su gibi akıp geçiyor. İnsanların sıkıntıları ise hergeçen gün artıyor. Bu Hükümet  günü idare edelim diye kurulmadı.  DP yi bilmem ama YDP olarak biz, bulunduğumuz makamda  İş yapamayacağımıza, faydalı olamayacağımıza  kanaat getirdiğimiz anda ki  o noktaya çok yaklaştık,  Sayın Başbakandan affımızı ister Hükümetten çekiliriz. Haaa... biz Hükümetten çekilirsek,  Hükümette herhangi bir kriz olmaz. Hükumet bizsiz de iki Partili olarak  yoluna rahatlıkla  devam eder. Bu yüzden  Muhalefetin heyecanlanmasına gerek yok..." dedi.

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