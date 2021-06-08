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Arıklı: Bizim elektriği ucuzlatmamız lazım

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T’de katıldığı televizyon programında Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

08 Haziran 2021 Salı 10:06
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Arıklı: Bizim elektriği ucuzlatmamız lazım

Gündem Kıbrıs

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T’de katıldığı televizyon programında Serhat İncirli’nin sorularını yanıtladı.

Ülkemizde bu sene patates ile ilgili sıkıntılar olduğunu dile getiren Arıklı, “Bu sene patateste sıkıntı var. Türkiye’de de var. Ödemeli ve sipariş üzerine ekilecek. Narenciyede hiçbir sıkıntımız yok. Ben üreticilerimize şunu söylemek istiyorum, ‘üretin, ürettiğinizi satın’. Patatesi paketleyip satalım, enginarı şoklayıp satalım” dedi.

Kiraz fiyatları konusunda da açıklamalarda bulunan Arıklı, “Kiraz temel gıda maddesi değil. Sosyal medyada kiraz aşığı bir grup, bir kampanya yürüttü. Ben de pek fazla ilgilenmedim. İstanbul’daydım, gidip baktım, orada da fiyatlar yüksek. Ben de döndüm bunu yazdım. 13-14 Haziran’dan sonra fiyatlar düşecek. İnsanlarımızın böyle basit bir konuda bile bana hakaret etmesini doğru bulmuyorum” dedi.

KIB-TEK ile ilgili de açıklamalarda bulunan Arıklı, “Bu anlayış devam ederse KIB-TEK ya ortadan kalkacak, ya da özelleşecek. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Atmamız gereken adımları herkes desteklemezse, bu kuruma da yazık olacak, vatandaşlara da yazık olacak. Bizim elektriği ucuzlatmamız lazım. Türkiye’den kablo ile elektrik gelmesi ve fiyatların aşağı çekilmesi lazım” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıElektrik Fiyatları
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