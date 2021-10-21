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Arıklı: “Bu sabah itibarıyla yakıt dağıtımına başlandı”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu...

21 Ekim 2021 Perşembe 09:08
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Arıklı: “Bu sabah itibarıyla yakıt dağıtımına başlandı”
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GÜNDEM KIBRIS

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu...

Ülkede yaşanan akaryakıt krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Arıklı, “Bir mücadele veriyorsunuz, direniyorsunuz. Uygulayabileceğiniz silahları gösteriyorsunuz. Anlaşmaya çalışıyorsunuz. Daha bunlar konuşulurken, muhalefetten sosyal medyadan açıklamalar geliyor. Akaryakıt birimi bağımsız bir birimdir, akaryakıta zam yapılacak mı yapılmayacak mı ben şu anda bilemiyorum. Bunun bizimle bir alakası yok. Bu denetimli maldır. Devlet bu ülkeye akaryakıtı getiren firmaların, istediği gibi fiyat belirlememesi için, denetleme yapıyor. Salı günü Akaryakıt Birimi, yeni fiyatları gözden geçirip, Bakanlar Kurulu’na gönderecek ve ona göre bu fiyat ayarlamasının, vatandaşın aleyhine olmaması için bir çalışma yapacağız. Önümüzdeki birkaç gün içindeki gelişmelere bakmamız gereklidir. Bizim elimizde sihirli bir değnek yok, bizim yetkilerimiz de yasalarla belirleniyor. Bu sabah itibarıyla her iki firma da piyasaya akaryakıt vermeye başladı” dedi.

Anahtar Kelimeler:
KKTCYakıt KriziPetrol
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