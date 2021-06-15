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Arıklı: Bugüne Kadar Tek Bir Kişi İstihdam Ettim

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı,katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

15 Haziran 2021 Salı 10:21
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Arıklı: Bugüne Kadar Tek Bir Kişi İstihdam Ettim

Gündem Kıbrıs

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı,katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

İnsanların meslekleri ile değerlendirilmesinin çok ayıp olduğunu söyleyen Arıklı, “Bugüne kadar bir tek kişi istihdam ettim. Kurultaydaki rakiplerim bile ‘istihdam yapmıyorum’ diye eleştiriliyordu beni” dedi.

Bertan Zaroğlu’nun seçim tarihinin belirlenmesinin ardından partiden ayrılacağını söyleyen Arıklı, “Bertan Zaroğlu kardeşimle biz bu yolu beraber yürüdük ama kurultay sürecinde bir takım istenmeyen şeyler söylendi ve köprüler yıkıldı. Biz de saygı duyduk. Yaşanmaması gereken şeylerdi, yaşadık ve bitti. Şimdi komitede seçim tarihi belirlendikten sonra Bertan Zaroğlu parti ile yollarını ayıracak” dedi.

Seçim tarihi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Arıklı, “Benim anladığım muhalefet Ocak ayı için, ‘tamam’ diyecektir. Umarım UBP’de Ocak ayı için ‘tamam’ der. YDP çok acil seçim isteyen bir partiydi, Ekim’e de tamam dedik ardından. Umarım Ocak’ta gerçekleşir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıEkonomi Ve Enerji Bakanı
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