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Arıklı: "Bulun 24’ü gelin"

Arıklı, hükümet kuracaklara çağrıda bulundu

10 Ocak 2018 Çarşamba 10:46
Arıklı: "Bulun 24’ü gelin"
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Star Kıbrıs'tan Cüney Oruç'un haberine göre, 7 Ocak seçimlerinin ardından iki milletvekiliyle kilit parti konumuna gelen YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümet kuracaklara çağrıda bulundu

"SEÇİM HÜKÜMETİNE EVET"

Hükümet kurmak isteyenlere “Bulun 24’ü gelin” diye çağrıdan bulunan Arıklı, “Ancak bizim karşımıza gelecek siyasi parti bir seçim hükümeti kurma arzusuyla gelmeli. Çünkü 26 milletvekiliyle icraat hükümeti kurabilmek mümkün değil” dedi. 

"SAĞ YA DA SOL FARK ETMEZ"

Seçim sisteminin değiştirilmesinin kaydı şartıyla biz her türlü hükümeti içeriden ya da dışarıdan destekleyebileceklerini ifade eden Arıklı, “Sağ olabilir, sol olabilir. Hiç fark etmez. Her partiye eşit mesafedeyiz” diye konuştu. 

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Doğru Söz 2018-01-10 12:05:52

Esas kilit partisi DP dir. Onlar(DP) statükonun ve UBP ye yama olmanın devamını savunur ise YDP kilit partisi olacak. Bu kadar net.

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kıbrıslı 2018-01-10 11:02:17

nasıl fark etmez. o milliyetçi nutuklar nerede. yoksa ben bakan olayım da her söylediğimden vaz geçerim mi diyorsunuz. İlk günden açık veriyorsunuz. Ha ha ha. menfaat dünyası.

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