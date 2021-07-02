Arıklı: “Buna hazırlıklı olmakta fayda var”

BAHAR SANCAR - Gündem Kıbrıs

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı bir programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

“ÇOK DÜŞÜNMEM, 2 DAKİKADA HÜKÜMETTEN AYRILIRIM”

Hükümette UBP ve DP’nin, YDP’nin dışarıda kalacağı bir koalisyon arayışına girdiği yönündeki iddialara yanıt veren Arıklı, “Öyle bir formül olursa çok düşünmem, 2 dakikada hükümetten ayrılırım. Niye diye de sormam ve bunun şikâyetini de yapmam. Öyle bir formül geliştirişlerse de çok memnun olurum” dedi.

“İDEALİMDEKİ İCRAATLARI ORTAYA KOYAMADIĞIM BİR HÜKÜMETİN İÇERİSİNDE NEDEN OLAYIM Kİ?”

Seçim şartıyla hükümete geldiklerini söyleyen Arıklı, “Ortağımızın kurultay sorunu ortaya çıktı. Mayıs’ta seçim yapmamız gerekirken bunu Ekim’e erteledik. Bu sefer de UBP kurultayını Ekim’de yapmaya karar verdi ve Nisan’a sarkıtıldı” ifadelerini kullandı. Arıklı, “Defalarca muhalefetle uzlaşı içerisinde Aralık veya Ocak ayında bu seçimi yapalım dedim. Her ne kadar AD-HOC komitede de 3 Nisan tarihi varsa, ben en geç Ocak ayında bir seçim yapılacağını düşünüyorum. Çok daha erken de olabilir” dedi. “Mutsuzsam ve başka bir alternatif çıkarılırsa eyvallah derim çekilirim kenara” diyen Arıklı, hayalimdeki, idealimdeki icraatları ortaya koyamadığım bir hükümetin içerisinde neden olayım ki?” diye sordu.

“BANA GÖRE ÇOK DAHA ERKEN BİR TARİHTE BASKIN SEÇİMLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRİZ”

En başından beri seçim yasasını değiştirerek seçime gidilmesi gerektiğini koalisyon ortaklarına aktardığını söyleyen Arıklı konuşmasının devamında erken seçimin YDP’nin tek başına alabileceği bir karar olmadığını söyledi.

Arıklı, “AD-HOC komite 3 Nisan tarihini vermişse, bizim arabuluculuğumuzla muhalefet Ağustos tarihini Ocak ayına kadar uzatmışsa, bana göre çok daha erken bir tarihte baskın seçimle karşı karşıya kalabiliriz. Ekim ayında pek ala bir seçim söz konusu olabilir. Bu UBP’nin iç dinamikleriyle alakalı bir konu. İç dinamikler pek ala kurultayı daha ileri bir tarihe alarak, seçim tarihini öne alabilir. Buna da hazırlıklı olmakta büyük fayda var” dedi.