Arıklı: Bundan sonra kimsenin cebine fazladan para girmeyecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuşma gerçekleştirdi.

Önceden imzalanan uluslararası anlaşmaların 5 yılda bir uzatıldığını, biri iptal etmediği sürece bunların kendiliğinden yenilendiğini söyledi.

Navlun parasını KKTC veya Kıb-Tek’in ödemeyeceğini, protokolde TC’nin ödeyeceğinin yazmamasının gündeme geldiğini belirten Arıklı, bunun protokol olduğunu, daha yapılacak sözleşmeler bulunduğunu ve sonradan gelenin bu maddeleri değiştirebileceğini anlattı. Navlun bedelini ödemeyecek olmasının Kıb-Tek’i büyük bir dertten kurtaracağına işaret eden Arıklı, önceden kesilen faturaları göstererek ne kadar navlun bedeli ödendiğini paylaştı.

Hâlâ Meclis kürsüsüne çıkıp navlun bedelinin ödeneceğinin iddia edilmesine anlam veremediğini belirten Arıklı, bu navlun ücretlerinin kredi değil hibe olduğunu zaten TC’nin kredilerin bir kısmını da talep etmediğini söyledi.

Arıklı, filtrenin kendisinin de çok gerekli bir yatırım olmadığını, gelen yakıtın denetlenmesinin daha ekonomik olacağını belirterek “Benim dönemimde yaptığınız gibi gelen tüm ürünü denetleyin” dedi.

Bu anlaşmanın TC ile yapılan en iyi anlaşmalardan biri olduğunu kaydeden Arıklı, “Çok rahat olun, bundan sonra kimsenin cebine fazladan para girmeyecek” diye konuştu.

Erhan Arıklı, tasarruf edilen bu paranın elektrik fiyatlarının düşürülmesi için kullanılmasını temenni etti.

Konuşamaların ardından KKTC Başbakanlığı ile TC Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Arasında Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı 26 kabul, 6 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.