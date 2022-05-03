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Arıklı: "Çalışmalarımız 20 Temmuz'dan önce bitecek"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 10 yıldır devam eden ve adeta yılan hikayesine dönen Güzelyurt-Lefke yol yapım  çalışmalarını yerinde görmek ve incelemeler yapmak için ilgili firma yetkilileri ile yerinde tespit yaptı.

03 Mayıs 2022 Salı 10:45
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Arıklı: "Çalışmalarımız 20 Temmuz'dan önce bitecek"

Arıklı burda yaptığı konuşmada şunları söyledi;"Bu yol, tıpkı diğer anayollarımız gibi Anavatanımızın bize armağanı. Kendi iç sıkıntılarımız ve prosedürlerimiz dolayısı ile 8-10 ayda bitirilebilecek bu yol 10 yıldan beri bitirilemedi. Bu bizim büyük bir ayıbımız. Şükür engeller kalktı ve yol yapım çalışmaları süratlendi. 20 Temmuzdan önce bitirilecek ve açılışı bu şanlı günümüzde olacak. Bayram günü, hafta sonu, Tatil demeden gece gündüz çalışan ilgili firmayı ve  buradaki tüm emekçi kardeşlerimizi kutluyorum" dedi.
İlgili firma Temsilcisi Anıl Aksu ise;"  önümüzdeki engeller kalktı. Şimdi hedefimiz, hem burayı hem de yapımını üstlendiğimiz diğer köy yollarını 20 Temmuza yetiştirmek" dedi.

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