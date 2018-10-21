Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96455
ALTIN
222.078
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3539
EURO
6.5275
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Akıllı telefonlar cinsel hayatı vuruyor!
Tüp bebek ile ilgili doğru sanılan 10 yanlış
Tüp bebek ile ilgili doğru...
Twitter o hesapları kapattı!
Twitter o hesapları kapattı!
Ayva neye iyi gelir?
Ayva neye iyi gelir?
Merkür'e gidecek uzay aracı yörüngeye gönderildi
Uzay aracı yörüngeye gönderildi
banner40

Arıklı: "Çavuşoğlu'na saldıranlar Türkiye düşmanıdır"

21 Ekim 2018 Pazar 14:26
Arıklı: "Çavuşoğlu'na saldıranlar Türkiye düşmanıdır"

 Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun KKTC de sistematik bir saldırıya maruz kaldığını söyleyerek "Ona saldıranlar tescilli Türkiye düşmanları ve onların arkasında duran ve KKTC’nin bazı makamlarını işgal eden etkili ve yetkili şahıslardır. Bunların halktaki karşılığı bellidir. Bunlar, girdikleri her halktan tokat yiyen ama sesleri çok çıkan kesimlerdir" dedi.
YDP’den yapılan açıklamaya göre, Arıklı bazı konularda açıklama yaparak, YDP’nin kurulduğundan beri federasyon tezinin çıkmaz bir sokak olduğunu ve artık ‘B Planı’ zamanının geldiğini söylediğini belirterek, “Şimdi Türkiye yeni şeyler söylüyor, Rum Lider Anastasiadis yeni şeyler söylüyor, BM Genel Sekreteri bile yeni şeyler söylemek gerektiğini raporunda ifade ediyor, Kıbrıs Türk Halkı adına konuştuğunu ifade eden bazı kesimler ise hala eski şarkıları söylemekte ısrar ediyorlar” ifadelerini kullandı. 
Arıklı, “Öyleyse bu halk onları eskide bırakacak ve yoluna devam edecektir. Bu halkın bir 50 sene daha anlamsız müzakerelere tahammülü yoktur. Bunu açıkça ifade eden ve bunu Türkiye’nin resmi tezi haline getiren Sayın Çavuşoğlu’na şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum " dedi.
GAZİMAĞUSA İLÇESİ
Gazımağusa ilçesinin YDP’nin amiral gemisi olduğunu da söyleyen Arıklı, seçilecek olan İlçe başkanının 6 ay içerisinde ilçe üye sayısını 2500 e çıkarmasının ve ilçedeki her seçim sandığına en az 3 görevli yazmasının şart olduğunu söyledi. 
MECLİS 
Arıklı, Mecliste yaşanan nisap sorununa da değinerek bu tarihten itibaren muhalefet dozunu daha da artıracaklarını söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıçavuşoğluHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay:Kıbrıslı Rumlar yetkiyi paylaşmak istemiyor
Özersay:Kıbrıslı Rumlar yetkiyi paylaşmak istemiyor
Maliye Bakanı Denktaş: 2020 yılı çok çok iyi olacak
Maliye Bakanı Denktaş: 2020 yılı çok çok iyi olacak
Savaşan Bursa'da düzenlenen Turizm Zirvesi’ne katıldı
Savaşan Bursa'da düzenlenen Turizm Zirvesi’ne katıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim