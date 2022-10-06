Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini...
Odey cezaevini boyladı!
Odey cezaevini boyladı!
Eşini boğarak öldürmüştü! Cezası 32 yıla çıkarıldı...
Eşini boğarak öldürmüştü!
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
banner107

Arıklı: Çavuşoğlu’nun hedef gösterilmesi doğru değil

06 Ekim 2022 Perşembe 15:16
75 Okunma
Arıklı: Çavuşoğlu’nun hedef gösterilmesi doğru değil



laştırma Bakanı Erhan Arıklı, Nazım Çavuşoğlu ile ilgili iddiaları yalanladı. 

Arıklı'nın açıklaması şöyle:

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA…
Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Yeni Havayolu Şirketi, ilgili firmanın çalışmalarını durdurması ile rafa kalkmıştır. Sosyal medyada buna sebep olarak Sayın Çavuşoğlu’nun isminin anılması ve hedef gösterilmesi doğru değildir. Sayın Çavuşoğlu kurulacak olan şirketin tüzüğüne yönelik bir takım düzenlemeler istemiş, maalesef bu düzenlemelerin çeşitli sebeplerle gecikmesi veya geciktirilmesi nedeni ile süreç tıkanmış, yatırımcı firma da çalışmalarını durdurmuştur. Netice itibari ile gelinen noktada Sayın Çavuşoğlu’ nun hedef gösterilmesi beni son derece üzmüştür... Sayın Çavuşoğlu yurt dışına gittiğimde vekalet bıraktığım, tecrübe ve bilgisine son derece güvendiğim bir arkadaşımdır. Kamuoyuna duyurulur…

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SON DAKİKA! Girne'de patlama
SON DAKİKA! Girne'de patlama
Mustafa Yeşil, görevi Ahmet Aydın’dan devraldı
Mustafa Yeşil, görevi Ahmet Aydın’dan devraldı
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı
Hem kardeşini hem de yengesini bıçakladı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim