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Arıklı: Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı...

Yardımsever işadamı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş kalleşçe bir saldırı sonrasında hayatlarını kaybetti...

09 Şubat 2022 Çarşamba 12:06
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Arıklı: Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı...
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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Yardımsever iş insanı Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın pusu kurularak sokak ortasında hayattan koparılmalarının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Arıklı, "Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı..." dedi.

Arıklı paylaşımında şunları aktardı:

Cinayetin Uluslararası boyutu araştırılmalı...
Değerli iş insanı Halil Falyalı'nın hunharca işlenmiş bir cinayete kurban gitmesi, Halkımızı derin bir endişeye ve üzüntüye sevk etmiştir.
Saldırının işleniş şekline bakıldığında, bu  cinayetin son derece profesyonelce işlenmiş olduğu görülmektedir.
Bu saldırı polis teşkilatımız tarafından ,  uluslararası boyutu ile de  araştırılmalı ve failler yakalanmalıdır.
Hayırsever iş insanı Halil Falyalıya rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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