Arıklı: "CTP, şuursuzca hareket ediyor"

ÖZEL HABER

"Hükümet iyi. Seçim yasaklarından önce icraatlarımızı bitirmeye çalışıyoruz" diyen Arıklı, "Seçim yasakları da uzundu, onu kısalttık, 40 güne indirdik. Biraz daha fazla icraat yapabilmek adına bunu yaptık. Ülkede ciddi sıkıntılar var. Bütçe görüşmeleri başlayacak, seçimler var. İcraatları hayata geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Arıklı: CTP, eziklik yaşıyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Meclis'teki tavrını da eleştiren Arıklı, CTP'nin Halkın Partisi'nin Sine-i Millete gidip, Meclis'i terk etmesinin ardından bunun ezikliği ile hareket ettiğini savundu.

CTP Meclis sokağa, sokak Meclis'e' diyerek hırçınlaştığını dile getiren Arıklı, Tufan Erhürman'ın Meclis kürsüsüne çıktığında apayrı bir kimliğe büründüğünü, hırçınlaştığını ve herkesi azarlayan bir tavırla bağırıp çağırdığını kaydetti. Arıklı, "bunlar incir kabuğunu doldurmayan şeyler" ifadelerini kullandı.

"CTP, şuursuzca hareket ediyor"

CTP'nin, Dr. Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın büstünün Meclis avlusuna konulmasını istemediğini ve Meclis'te bu yüzden Pazartesi günü kavga çıktığını anımsatan Arıklı, CTP'yi 'şuursuz' olmakla suçladı.

Arıklı sordu: Neden külliyeye karşınız?

Külliye konusunda da CTP'nin tavrını eleştiren Arıklı, 'cebimizden para çıkacak olsa ben de karşı çıkarım ancak para Anavatandan geliyor. Bu durum bizim müteahhitlerimize de yarayacak. Orada çok güzel bir kompleks kurulacak. Lefkoşa bayram edecek. Niye karşı çıkıyorsunuz? Biz kendi imkanlarımızla bunu yapamayız. Hangi aklı başında adam buna 'hayır istemeyiz' der? Neden karşılar, bunu anlayabilmek mümkün değil" diye konuştu.