Arıklı: "Cumhurbaşkanı sağduyu için adım atmalı"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)Genel Başkanı Erhan Arıklı, bugün gerek Afrika Gazetesi, gerekse Meclis önünde yaşanan olayların son derece üzüntü ve endişe verici olduğunu söyledi.

Yıllardan beri barış ve huzur içinde yaşayan toplumu endişeye sokacak hareket ve sözlerden süratle kaçınılması gerektiğini belirten Arıklı, huzurlu günlere dönmek için herkesin üzerine düşeni yapması ve ortamı germemesi gerektiğini kaydetti.

Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, bu konuda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da gerekli adımları atarak, başta siyasi parti liderleri olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve aydınlarla görüşmeler yaparak, ulusal bir konsensüs sağlama konusunda ön ayak olması gerektiğini belirtti.

Arıklı, YDP’nin gelinen noktadan son derece rahatsız ve üzgün olduğunu da sözlerine ekledi.