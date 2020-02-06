Arıklı'dan Akıncı'ya sert eleştiri

Arıklı, Akıncı’nın “linç kültüründen beslenenlerin oyuna ihtiyacım yok” açıklamalarını eleştirerek “öncelikle etrafına kümelenmiş solcu adı altındaki ırkçıların sosyal medya hesaplarında kullandıkları dili incelenmelidir” dedi.

Örtülü ödenek konusuna da değinen Arıklı, bu tartışmaların “Akıncı’yı haddinden fazla gerdiğini” iddia ederek “Kime, hangi gerekçeyle ödeme yapıldığının kamuoyuna izah edilmesi gerektiğini” söyledi.

Arıklı’nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Sayın Akıncı’nın adaylığını açıkladığı toplantıda kullandığı üslup son derece ayrıştırıcı, ötekileştirici ve seviyeyi düşürücü bir açıklama olmuştur.

‘Benim linç kültüründen beslenenlerin oyuna ihtiyacım yok’ diyen Sayın Akıncı, öncelikle etrafına kümelenmiş solcu adı altındaki ırkçıların sosyal medya hesaplarında kullandıkları dili incelemelidir. Sayın Akıncı bilmelidir ki linç kültürünün silahı sadece taş ve sopa değildir. Küfürdür, hakarettir, ötekileştirmedir, ayrıştırmadır ve bunları yaymak için kullanılan klavyedir. Sayın Akıncı kendisini bu çirkin üsluptan korumak için bir hukuk bürosu kurmuş olabilir. Cumhurbaşkanlığı zırhını kalkan olarak da kullanabilir. Ama Sayın Akıncı bilmelidir ki, kendi cenahından başlatılan bu çirkin üslup, ülkeyi daha da kamplaştıracak ve bundan herkes zarar görecektir.

Anlaşılan o ki örtülü ödenek tartışmaları Sayın Akıncı’yı haddinden fazla germiş durumdadır. Sayın Akıncı hamaset yapacağı yerde 5 yıldır kendisine tahsis edilen bu örtülü ödeneğin üzerindeki örtüyü kaldırmalı ve oradan kime hangi gerekçe ile ödeme yaptığını kamuoyuna izah etmelidir. Biz Sayın Akıncı ile örtülü ödenek meselesini değil, görev yaptığı süre içerisindeki icraatlarını konuşmak ve tartışmak istiyoruz.

Yeniden Doğuş Partisi Örtülü Ödenek konusunda gerekli hazırlıkları tamamlamak üzeredir. Hukukçularımız pazartesi günü Örtülü Ödeneğin Anayasaya aykırı olduğu iddiası ile Anayasa Mahkemesine dava dosyalayacaktır.”