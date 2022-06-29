Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Suçlarını itiraf ettiler!
Suçlarını itiraf ettiler!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası!
Kapat

Arıklı'dan çok sert açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu.

29 Haziran 2022 Çarşamba 09:41
160 Okunma
Arıklı'dan çok sert açıklama
banner48

'Arıklı İnterpol tarafından aranıyor' söylemleri üzerine açıklama yapan Arıklı, şunları kaydetti:

Ne zaman kendilerine aykırı bir kelam etsem, içimizdeki malum  tipler ya 30 yıl önce yazdığım bir yazıyı sanki bütün Kıbrıs Türkleri için söylemişim gibi yeniden servis ediyorlar veya İnterpol tarafından arandığımı söyleyerek akıllarınca beni susturacaklarını zannediyorlar...
 
Tabi bunu yaparken, yazılarını küfür ve hakaret sosu ile süslemeyi de ihmal etmiyorlar.

Dün de Meclis kürsüsünde, Türkiyeye alınmayan bazı KKTC Vatandaşları için; "Bu Türkiyenin en doğal hakkıdır. Siz sabah akşam Türkiyeye işgalci, Türk Ordusuna işgal Ordusu diyeceksiniz. Ayşe döktüğü kanda boğulacak diye slogan atacaksınız. Türkiyeyi yabancı misyon şeflerine şikayet edeceksiniz. Rumlarla birlikte Türkiye aleyhine faaliyetlerde  bulunacaksınız. Türkiye sizi havaalanından geri çevirince de kıyamet koparacaksınız" dedim.

Bu sözler üzerine bildik hakaret ve küfürlerin eşliğinde interpol meselesi ve malum yazı yüzlerce kişi tarafından servis edildi.

Değerli Dostum Bülent Fevzioğlu  bu tipleri şikayet edip dava açmıyorum diye bana küstü. 

Dava etmiyorum çünkü gerçekten dün yazdığım atasözüne inanıyorum. Bu tipler bana saldırıyorsa ben doğru yoldayım. Bunlar beni övüp takdir etse, bende bir yanlışlık var der özeleştiri yaparım.

Dün bir Vekil de benzer şeyleri yazıp bana yüklendi. 

A Vekilim, sürekli Rum tarafına geçip yetkililerle sohbet ediyorsun. Onlara bir sorsana "Arıklının interpol dosyasında ne var.  Onu hangi delil ve gerekçe ile interpole bildirdiniz? O belgeleri verin ki Arıklıyı Meclis kürsüsünde linç edelim".

Hayır bunu yapmak işinize gelmiyor. "İnterpol tarafından aranan Arıklı, burda Bakan oldu" diyerek Kara Poropaganda" yapıyorsun ki bilmeyen bu arama olayını işitince; "Acaba Arıklı  uyuşturucu kaçakçısı mı, adam mı öldürdü , kara para mı akladı? vs" diye düşünsün.

Size bir şey diyeyim mi; Sen ve senin gibiler, umrumda bile değilsiniz...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne buzdolabı bağışı
Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ne buzdolabı bağışı
“Kur ve fiyat artışı devletin gelirlerini artıyor”
“Kur ve fiyat artışı devletin gelirlerini artıyor”
Dostluk Grubu heyeti Ankara’da Binali Yıldırım ile görüştü
Dostluk Grubu heyeti Ankara’da Binali Yıldırım ile görüştü










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim