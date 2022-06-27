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Arıklı'dan CTP ye Salvo...

Dün Mecliste BTHK diye bilinen yasada değişiklik görüşmelerinde CTP'li Erkut Şahali'nin "Bu  şahsa özel bir yasadır.

27 Haziran 2022 Pazartesi 19:32
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Arıklı'dan CTP ye Salvo...
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"GEÇMİŞİNİZLE YÜZLEŞİN  DEVRİ SABIK YARATMAYIN"


Dün Mecliste BTHK diye bilinen yasada değişiklik görüşmelerinde CTP li Erkut Şahali'nin "Bu  şahsa özel bir yasadır. Kişilere yönelik yasa yapılmaz" demesi üzerine Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı;" Bu şahsa yönelik bir yasa değişikliği değil. Yakında çok büyük iki ihale yapılacak. Bu ihaleye şaibe karışmaması için sizlerin atadığı mevcut ekiple yola devam etmek ve bu ihaleleri sizin atadığınız ekiple yapmak istiyorum. Çünkü 2007 de sizin döneminizde yapılan GSM lisans devirleri ile ilgili dedikodular hala devam ediyor. BTHK Başkanı sizin atadığınız bir kişi. UBP de onun süresini bir dönem daha uzattı. İyi de yaptınız.  Çünkü son derece ehliyetli, litakatli bir şahıs. Ben de onun süresini 3 yıl daha uzatmak istiyorum. İsteseydim YDP li herhangi bir akademisyeni oraya atayabilirdim. Ama yapmadım ve sizin atadığınız bu kişi ile çalışmak istiyorum. Partizanca davranmadığım için beni   takdir edeceğinize eleştiriyorsunuz" dedi.

Arıklı "Kişiye göre yasa" iddialarına ise şu şekilde cevap verdi; "Kişiye göre ucube yasa yapmak CTP nin işi. Geçmişte lise mezunu bir şahsı bir Bakanın özel kalem müdürü yapabilmek için yasa değiştirdiniz. CTP li vekiller geçmişte CTP nin işlediği günahları "onlar eskidendi" diyerek topluma unutturacaklarını zannediyorlar. Geçmişinizle yüzleşin. Birilerini eleştirirken önce aynaya bakın" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliCTPErhan Arıklı
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