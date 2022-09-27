Arıklı'dan eylemcilere sert sözler!

Eylemle ilgili açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, " Gidin sorun o eylemcilere, hepsinin evine bir kaç maaş giriyordur" dedi.

Arıklı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

ÇARŞI HERŞEYE KARŞI;

Bu projenin maliyeti; 2 milyar 820 milyon lira.

Yaptığımız anlaşmaya göre; bu projeyi tamamen yerli firmalar taşere edecek. Bakanlıkta yaptığımız bir toplantıda bu paranın en az 2 milyar 200 milyon lirası iç piyasaya akacağını hesapladık.

Düşünün orada yüzlerce işçi çalışacak, evine ekmek götürecek.

Devlet sadece KDV den milyonlarca lira para kazanacak.

Tuzu kuru birileri ise hala bu projeye karşı çıkıyor. 50-60 kişi ile eylem yapıyorlar. Gidin sorun o eylemcilere, hepsinin evine bir kaç maaş giriyordur.

Sözüm bu kadar...