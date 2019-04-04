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Arıklı'dan “Milli Mutabakat” hükümeti önerisi

04 Nisan 2019 Perşembe 16:56
Arıklı'dan “Milli Mutabakat” hükümeti önerisi
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Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Birinci Boyut’a katılarak devlete ve milli davaya inanan Halkın Partisi, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nin içinde yer alacağı “Milli Mutabakat” hükümeti oluşturulması önerisinde bulundu.

İşte Arıklı’nın bu yöndeki açıklamasından bazı notlar...

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“Hükümette sorunların ne olduğunu aslında biz de biliyoruz. Halkın Partisi büyük iddialarla geldi ancak bunların hiçbirini yapamıyor ve giderek oy kaybettiğini, hatta iddiaya göre baraj noktasına kadar indiğini herkes görüyor, biliyor. Bu hükümetin içerisinde artık Halkın Partisi misyonunun ve vizyonunun kalmadığını görüyor ve bir arayış içerisinde. Kudret Özersay’ın dışında 3 siyasi partinin hükümette sorun yok demelerine bakmayın. Ben onları mezarlıkta korkuyu bastırmak için bağırarak ıslak çalarak yürümeye benzetiyorum. Mezarlıkta ıslak çalarak korkularını bastırmaya çalışıyorlar. Çünkü bu hükümet devam etmeli onların nazarında. Hükümet bozulacaksa Kudret Özersay tarafından bozulacak. Kudret Özersay şuanda gerekçelerini sağlam zemine oturtmaya çalışıyor. Özersay ve partisi için çok önemli bir konu olan “Nereden Buldun Yasası” Meclis’in gündeminde yok. Özersay kendi kendini de sorgulamak durumunda. Çünkü Kudret Özersay 2020 yılında cumhurbaşkanı adayı olacak…”

 “Bu devlete ve milli davaya inanan 4 tane siyasi parti var. Halkın Partisi, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Part ve Yeniden Doğuş Partisi. Bu 4 partinin milletvekili sayısı 35’dir. Biz bu devlete ve geleceğine inanıyorsak ve bu devletin bu şartlar altında bu yönetim sistemi ile bu düzende devam etmeyeceğini de kabul etmek durumundayız. Yapılması gereken şey sistem değişikliğidir ve Anayasa değişikliğine gitmek zorundayız. Bunun için 4 siyasi partinin dışarda kalması şartı ile Yeniden Doğuş Partisi olarak bizim önerimiz “Milli Mutabakat” hükümeti kurulmasıdır. 35 milletvekilinin desteğine sahip teknokratlardan oluşacak Milli Mutabakat Hükümeti kurulmalı ve bu mutabakat hükümeti gerekli anayasa değişikliklerini yapmalı, ciddi reformlar yapmalı ve yapısal dönüşümleri gerçekleştirmeli, Türkiye Cumhuriyeti de bunun arkasında durmalı. Her türlü mali desteği vermeli. Bu sistem değişikliği gerçekleştikten sonra 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte erken seçime gidilmeli. Bizim söylediğimiz budur ve bunu yapmamız gerekiyor aksi halde çok ciddi şekilde zaman kaybederiz. Milli Mutabakat hükümeti konusunu bir aydır partimde seslendiriyorum. Madem bu 4 parti milli dava etrafında bütünleştiğini iddia ediyor ciddi bir kamuoyu desteği de var. İşte bu fırsattan yararlanarak sistem değişikliğine gitmeliyiz. Başkanlık sistemi de olabilir parlamenter sistem içerisinde de değişikliğe gidilebilir bunları tartışmamız lazım. Önce bunun yapılması gerektiğine hep birlikte karar vermemiz gerekir, karar verdikten sonra da detayları konuşuruz”...

“Aklın yolu birdir” diyen Arıklı, cumhurbaşkanlığı seçiminde belirlenecek bir çatı adayını da destekleyebileceklerini ifade etti.

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cypriot 2019-04-04 18:08:58

bu yerleşik geldi ve bize akıl verir. host be barra

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Vatandaş 2019-04-04 19:08:22

Bu zat ve peşine taktıklarının aslında amaçları milli mutabakat değil, milli nemalanmadır. Başka türlü çok uzun ömürlü olamayacaklarını kendisi de biliyor.

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arif hoca 2019-04-04 23:04:13

illa da bakan olacak bu gaco

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Rez Van 2019-04-04 23:25:58

Bi siktir git.. milli falan da eklemiş.. şirinler aq

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