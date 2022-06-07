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Arıklı'dan Özkurt'a verilen ceza ile ilgili açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BTR Müdürü Meryem Özkurt'a verilen cezanın adil olmadığını söyledi ve ekledi.

07 Haziran 2022 Salı 18:52
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Arıklı'dan Özkurt'a verilen ceza ile ilgili açıklama
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Arıklı'nın açıklaması şu şekilde;

"Bugün Mecliste yaptığım konuşmada BRT Müdürü Meryem Özkurta verilen hapis cezasının orantısız ve ağır bir ceza olduğunu söyledim...
Meryem Özkurt BRT Müdürüdür. Geçitköy Barajındaki töreni yayınalamayıpta belgesel mi yayınlayacaktı...
Neticede bu töreni sadece BRT değil hemen hemen bütün TV ler ve  yüzlerce Facebook sayfası yayınlamıştır...
Bu durum hakimlerimizin seçilmesindeki kriterler konusunu bir kez daha gündeme getirmiştir...
Meryem Özkurt'a geçmiş olsun diyorum..."

Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
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