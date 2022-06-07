Arıklı'dan Özkurt'a verilen ceza ile ilgili açıklama

Arıklı'nın açıklaması şu şekilde;

"Bugün Mecliste yaptığım konuşmada BRT Müdürü Meryem Özkurta verilen hapis cezasının orantısız ve ağır bir ceza olduğunu söyledim...

Meryem Özkurt BRT Müdürüdür. Geçitköy Barajındaki töreni yayınalamayıpta belgesel mi yayınlayacaktı...

Neticede bu töreni sadece BRT değil hemen hemen bütün TV ler ve yüzlerce Facebook sayfası yayınlamıştır...

Bu durum hakimlerimizin seçilmesindeki kriterler konusunu bir kez daha gündeme getirmiştir...

Meryem Özkurt'a geçmiş olsun diyorum..."