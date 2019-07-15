Arıklı: "Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün her yıl anılması gerek"

eniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün dış şer odaklarına Türk Milletinin kararlılığını göstermesi açısından her yıl anılması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yanladığı bildiride Arıklı, “Türk Milleti, 15 Temmuzda dışarıdan destekli Fethullahçı Terör Örgütünün Devleti ele geçirmesine nasıl engel olmuşsa bundan sonra da bağımsızlığına ve özgürlüğüne sekte vuracak her türlü kalkışmaya dur diyecektir” dedi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün iç ve dış şer odaklarına Türk Milletinin kararlılığını göstermesi ve hatırlatması açısından her yıl anılması gerektiğini ifade eden Arıklı, KKTC’de de terörle mücadele yasasının bir an evvel çıkartılması gerektiğini kaydetti. Arıklı, mevcut Hükümet’in önümüzdeki yasama yılında bu konuda gereken adımları atmasını temenni etti.