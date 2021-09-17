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Arıklı: Denetimi ben talep ettim

Teknecik'te kullanılan akaryakıt tartışmalarıyla ilgili konuşan Erhan Arıklı, "Alçakça iftiralar atılıyor" dedi ve denetimi Başbakan'dan kendisinin talep ettiğini kaydetti

17 Eylül 2021 Cuma 11:42
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Arıklı: Denetimi ben talep ettim

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ( Kıb-Tek)’na ihalesiz alınan yakıtın kalitesiyle ilgili ortaya atılan iddialar sonrasında gözler  Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya çevrildi.

SES KIBRIS web tv’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programına katılıp konuya ilişkin Genel Yayın Yönetmeni Aytuğ Türkkan’ın sorularını yanıtlayan Arıklı, akaryakıtın kalitesi konusundaki tartışmaların son bulması adına Başbakan Ersan Saner’e Ombudsman ya da Başbakanlık Denetleme Kurulu yetkililerinin yakıtı kontrol etmeleri konusunda talebin kendisinden gittiğini belirtti. Arıklı bu konuda bir “hükümet krizi yoktur” dedi.  

“Denetimi Başbakan’dan ben talep ettim”

Başbakan’ın olaya el attığı şeklindeki konuyu Arıklı şöyle açıkladı:

“Öyle bir yaygara kopardılar ki; ama gerek sendika, gerek Ombudsman, gerek Başbakanlık Denetleme Kurulu’nu biz davet ettik, “gelin görün kardeşim. Uluslararası akrediteye sahip firma gelip kendi alıyor numuneyi. Daha önce alınan numunenin şaibeli olduğu iddia edildi. Dolayısıyla yakıt orada gidip alın bakın, sıkıntı varsa ceza kesilir, yakıt geri gönderilir dedik. Ama temizse de ilgili firmadan özür dilesinler. Özetle bir kriz yok, Sayın Başbakan’a zaten ben söyledim.”

Kaynak : Ses Kıbrıs https://www.seskibris.com/video/7799005/denetimi-ben-talep-ettim-alcakca-iftira-atiliyor

Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
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