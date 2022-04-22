Künye
Kıbrıs 18
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

Arıklı: Dinime küfreden bari Müslüman olsa...

22 Nisan 2022 Cuma 22:43
3 Okunma
Arıklı: Dinime küfreden bari Müslüman olsa...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı  Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Halk krizle boğuşurken neden yaşattınız bütün bu maskaralıkları? ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinde yanıt verdi.

İşte Arıklı'nın cevabı:

MASKARALIK MI?

Aynı Hükümet tekrar kurulacak ise, niye istifa edilmiş? Tatar aynı kişiye niye Hükümeti kurma görevi verilmiş? Bunların hepsi senaryo imiş, hatta ve hatta maskaralıkmış...

Aynı Hükümet kurulur mu kurulmaz mı ayrı bir konu. 

Peki bu eleştirileri kim yapıyor?
El cevap; CTP...

Peki geçmişte benzer olaylar yaşanmadı mı?

Yaşandı elbette. Peki kim yaşattı bunu bu topluma?

Elbetteki CTP...

1994’te Hakkı Atun Başbakanlığında kurulan DP-CTP Koalisyon Hükümeti 2 yılda tam 4 defa yıkılıp yeniden kuruldu.

Hep deriz ya; Dinime küfreden bari Müslüman olsa...

Son Güncelleme: 22.04.2022 22:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hız tespit kameralarının çalışmadığı doğru değil
Hız tespit kameralarının çalışmadığı doğru değil
Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda 23 Nisan coşkusu
Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda 23 Nisan coşkusu
Sağlık Bakanlığı: ‘Kinder Schoko Bons’ ürünü ülkemize ithal edilmedi
Sağlık Bakanlığı: ‘Kinder Schoko Bons’ ürünü ülkemize ithal edilmedi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim