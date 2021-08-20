Arıklı: Dinime küfreden Müslüman olsa!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kıb-Tek konusunu mahkemeye taşımaya hazırlanan Halkın Partisi’ne eleştiri getirdi...

İşte o paylaşım:

“HP Bizi mahkemeye verecekmiş.

Korkumuz yok da, HP nin Kıb-Tek e atadığı ve 3 yıl boyunca Asbaşkan yaptığı kişi ile mahkeme kapılarına düşmesi biraz tuhaf kaçıyor.

Güya Kurumun hakkını ve hukukunu arayan ve sürekli bize saldıran bu kişi, bir Elektirik Mühendisi. Kendine ait bir Elektirik Mühendisliği Şirketi olan bu arkadaş geçimini mesleğini icra ederek sağlıyor.

"Kurum Yönetim Kurulunda görev yapacak kişilerin Elektirik işi yapmaması" kuralına uymak için sahibi olduğu şirketi eşi adına çeviren bu şahıs, Asbaşkan iken Kurumda iken eşinin adına çevirdiği şirket adına kaç dosya takip etti biliyor musunuz?

2018: 24 Dosya

2019: 62 Dosya

2020; 17 Dosya

2021; 1 Dosya