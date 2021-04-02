Zaroğlu, Kanal T’de yayınlanan Gündem Özel Programında Pınar Gözek’in sorularını yanıtladı.

Kurultay sürecinin sert geçmesini yorumlayan Zaroğlu, kendisinin buna katkı yapmadığını, sadece Genel Başkan Arıklı’nın söylemleri ve sosyal medyadan yaptığı yorumlara cevap verdiğini ifade etti.

Arıklı’nın yapmış olduğu açıklamalarda algı operasyonları yapmaya çalıştığını kaydeden Zaroğlu, kurultaya gidilirken parti içerisinde yapılacak olanların konuşulmasını tercih ettiğini söyledi.

Arıklı’nın kendisi için “Bertan Zaroğlu, tombaladan Milletvekili oldu” söylemini yorumlayan Zaroğlu, bir parti başkanının kendi partisine mensup bir milletvekili için böyle bir söylemde bulunmasının akıl alacak bir durum olmadığını ifade ederek, bu söylemin partiyi bugünlere taşıyan oy veren seçmene de büyük bir hakaret olduğunu belirtti.

“ARIKLI, DOĞUŞ DERYA’NIN SAVUNUCULUĞUNU YAPIYOR”

Genel Başkan Arıklı’nın bir televizyon programında Meclis’te yemin gününü hatırlatarak “Bu kağıt değil taş da atar” söyleminde bulunduğunu ve CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın adeta savunuculuğunu yaptığını kaydeden Zaroğlu, bu tavırların YDP seçmenini üzdüğünü söyledi.

Atamaları değerlendiren Bertan Zaroğlu, YDP içerisinde görev verilecek yerlerde işlerini layıkıyla yapabilecek bir çok aday varken neden bu insanların değerlendirilmediğini sorarken, üstelik bu atamaların hiç birinde parti yetkili üst kurullarının fikrinin alınmadığını, sadece Genel Başkan Arıklı’nın tercihlerinin olduğunu ifade etti.

Arıklı’nın “Küçük bir zümre ile küçük olsun , benim olsun” mantığı güttüğünü dile getiren Zaroğlu, buna karşın partiyi daha da büyütmek ortak akıl ile hareket etmek için demokratik hakkını kullanarak aday olduğunu söyledi.

Bertan Zaroğlu, mevcut şartlarda YDP’nin yeni bir genel seçimi kaldıracak şartlarda olmadığını tespit ettiğini vurgulayarak amacının Başkan olmasının hemen ardından büyük bir toparlanma süreci ile partiyi ilk seçimlere iddialı bir şekilde hazırlamak olduğunu belirtti.

Arıklı’nın sırf koltuk uğruna her türlü söylemde bulunduğunu “Ben profesörüm, onlar cahildir” söylemleri ile YDP üyelerine bir bakıma hakaret ettiğini kaydeden Zaroğlu, Genel Başkan’ın seçimi kaybedeceğini anlayınca panik içerisinde bir çok zararlı söylemde bulunduğunu söyledi.

Genel Başkan’ın sonunun ne olacağını düşünmeden tutarsız açıklamalarının kurultaya giden YDP’ye ve onun üyelerine büyük zarar verdiğini ifade eden Zaroğlu, Arıklı’nın kucaklayıcı tavır yerine kendisinin yanında olmayanlara karşı büyük bir tavır sergilediğini belirtti.

“ARIKLI, SİYASİ OLGUNLUKTAN ÇOK UZAK”

Arıklı için: “Düz bir denizde iyi bir kaptan, dalgalı bir denizde gemiyi batıran kaptan” söyleminde bulunan Zaroğlu, Genel Başkanın uslup ve tavırları ile siyasi olgunluk göstermediğini belirtti.

Geçmiş süreçte gördüğü hataları ve yapılan yanlış girişimleri Genel Başkan Arıklı’ya aktardığında “Buyur aday ol” cevabı aldığını anımsatan Zaroğlu, bugün gelinen aşamada ise “Yarıştan çekil” söylemi ile karşı karşıya kaldığını ve bu durumun tam bir çelişki içerdiğine dikkati çekti.

“EDEBİMDEN SUSUYORUM”

Kurultaya giderken seçim bütçesinin 200 Bin TL olduğunu ve bu bütçenin de Amcası Necmettin Zaroğlu tarafından kendisine gönderildiğini kaydeden Bertan Zaroğlu, Arıklı’nın kendisi ile ilgili algı yaratmaya çalıştığını kaydetti.

Bertan Zaroğlu: “Ben kendisinin hangi kirli oyunlar içerisinde olduğunu biliyor, ancak edebimden susuyorum. Herkes kendine gelsin.” dedi.

YDP’nin 11 Nisan’da bir demokrasi şölenine gittiğini ifade eden Zaroğlu, partinin kimsenin malı olmadığını herkesin aday olabileceğini ve bunun da doğal olduğunu söyledi.

Zaroğlu, kurultayın ertesi gününden itibaren kendisinin Bakanlık koltuğuna oturmayacağını, köy köy , mahalle mahalle gezeceğini ve YDP’yi büyüteceğini kaydederek: “Zaroğlu, sabah 9, akşam 5 Genel Merkezde memur gibi oturmayacak. Hafta sonları ot biçip torun büyütmeyecek. Zaroğlu YDP için çalışacak” dedi.

Bertan Zaroğlu, kendi döneminde insanların sorun ve sıkıntılarını yerinde görüp Meclis kürsüsünden dile getireceğini ifade ederek: “Bu partiyi birlikte kurduk. Bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz. Partinin kamuoyu önünde tartıştırmak istemiyoruz. Bu tarzın bundan sonra olmayacağı vaadini veriyorum” ifadelerini kullandı.