YDP’den yapılan açıklamaya göre Arıklı, Dörtyol da köylülere yaptığı konuşmada, felaketler tabiat tarafından doğal afet olarak gelirse buna kimse bir şey diyemez. Ama felaket yılların ihmali ve insan eli ile gelirse bunun adı ülkeye ihanet olur. Burada yaşanan felaket, insan eli adeta davetiye gönderilmek sureti gerçekleşmiştir. Bunun vebalı ağırdır. Hele hele son yapılan icraat, tam bir bilgisizlik ve cehalet ürünüdür. Sorumlular bunun hesabını vermelidir" dedi.
Arıklı, Dörtyol ve Korkuteli Sel Bölgesini Ziyaret Etti
05 Nisan 2019 Cuma 16:52
YDP’den yapılan açıklamaya göre Arıklı, Dörtyol da köylülere yaptığı konuşmada, felaketler tabiat tarafından doğal afet olarak gelirse buna kimse bir şey diyemez. Ama felaket yılların ihmali ve insan eli ile gelirse bunun adı ülkeye ihanet olur. Burada yaşanan felaket, insan eli adeta davetiye gönderilmek sureti gerçekleşmiştir. Bunun vebalı ağırdır. Hele hele son yapılan icraat, tam bir bilgisizlik ve cehalet ürünüdür. Sorumlular bunun hesabını vermelidir" dedi.