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Arıklı, Dörtyol ve Korkuteli Sel Bölgesini Ziyaret Etti

05 Nisan 2019 Cuma 16:52
Arıklı, Dörtyol ve Korkuteli Sel Bölgesini Ziyaret Etti
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(YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı beraberinde bir heyet ile Korkuteli ve Dörtyol köylerini ziyaret ederek, sel felaketinin boyutlarını yerinde inceledi.
YDP’den yapılan açıklamaya göre Arıklı, Dörtyol da köylülere yaptığı konuşmada, felaketler tabiat tarafından doğal afet olarak gelirse buna kimse bir şey diyemez. Ama felaket yılların ihmali ve insan eli ile gelirse bunun adı ülkeye ihanet olur. Burada yaşanan felaket, insan eli adeta davetiye gönderilmek sureti gerçekleşmiştir. Bunun vebalı ağırdır. Hele hele son yapılan icraat, tam bir bilgisizlik ve cehalet ürünüdür. Sorumlular bunun hesabını vermelidir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DörtyolArıklıHaber
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