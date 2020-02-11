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Arıklı Dumlupınar Üniversitesi’ni ziyaret etti

11 Şubat 2020 Salı 18:58
Arıklı Dumlupınar Üniversitesi’ni ziyaret etti
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, AKİDER'in davetlisi olarak gittiği Kütahya’da ziyaretinin son günü, Dumlupınar Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ı ziyaret etti.

YDP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerinin tüm Kıbrıs Türklerine mal edilemeyeceğini, Kıbrıs Türklüğünün Türklüğünü hiç kimsenin sorgulayamayacağını, bu halkın her şart ve zeminde Türklüğünden ve Müslümanlığından taviz vermeden varlık mücadelesi verdiğini söyledi.

Arıklı, “Sayın Akıncı'nın sözleri bizlere ters gelebilir. Ama KKTC Cumhurbaşkanlığına kadar yükselmiş bir kişinin Türklüğünü tartışmak ne benim ne de başkasının haddine değildir. Ona karşı en sert eleştirileri yapabiliriz. Ama onun Türklüğünü tartışmak öncelikle Kıbrıs Türklüğüne hakaret olur ki bunu kabullenemeyiz. Öte yandan adada Türklüğe, Türkiye’ye ve Türk askerine karşı çıkan herkesin Akıncı'nın arkasında saf tuttuğu da bir gerçektir. Bütün çabamıza rağmen milli hassasiyetleri olan kişileri bir çatı aday konusunda ikna edemedik. Üzgünüz. " ifadelerini kullandı.

Rektör Kazım Uysal YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Arıklı'ya ziyaret anısına hediye takdim etti.

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