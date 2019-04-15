Arıklı: "Dünyanın en pahalı haberleşme sistemine sahibiz"

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, BTHK’nın son derece çağdaş bir kurum olduğunu anlattı.
Kurumun başında bu işi bilen profesyonel insanlar olduğunu kaydeden Arıklı, ancak kurumun kiralık bir binada çağdaş olmayan koşullarda hizmet verdiğini dile getirdi.
Arıklı, bu konuda ihaleye çıkılması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.
“Dünyanın en pahalı haberleşme sistemine sahibiz” diyen Arıklı, rekabet ortamı ve daha ucuz haberleşme sağlanabilmesi için üçüncü GSM operatörüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Arıklı, kurumun ıslahının sağlanması gerektiğini de söyledi.
(TAK)