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Arıklı: "Dünyanın en pahalı haberleşme sistemine sahibiz"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alındı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:31
Arıklı: "Dünyanın en pahalı haberleşme sistemine sahibiz"
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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, BTHK’nın son derece çağdaş bir kurum olduğunu anlattı.

Kurumun başında bu işi bilen profesyonel insanlar olduğunu kaydeden Arıklı, ancak kurumun kiralık bir binada çağdaş olmayan koşullarda hizmet verdiğini dile getirdi.

Arıklı, bu konuda ihaleye çıkılması için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

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Kurumun görevini yerine getirebilmesi için Bilişim Suçları Yasası’nın bir an önce Meclis’ten geçmesinin önemli olduğunu dile getiren Arıklı, üçüncü GSM operatörünün ülkeye gelmesinin elzem olduğunu kaydetti.

“Dünyanın en pahalı haberleşme sistemine sahibiz” diyen Arıklı, rekabet ortamı ve daha ucuz haberleşme sağlanabilmesi için üçüncü GSM operatörüne ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Arıklı, kurumun ıslahının sağlanması gerektiğini de söyledi.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Erhan Arıklı
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