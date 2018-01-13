Arıklı: “Eğreti bir koalisyonda yer almayız”

Erken genel seçim sonrasında Cumhuriyet Meclisi’nde ilk kez 2 milletvekiliyle temsiliyet hakkı kazanan Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Merkez Yönetim Kurulu dün akşam toplanarak hükümet kurma görüşmelerinde Genel Başkan Erhan Arıklı’ya tam yetki verdi.

YDP MYK ayrıca 24 Şubat’ta olağanüstü kurultay kararı da aldı.

“EĞRETİ BİR KOALİSYONDA YER ALMAYIZ”

YDP’den yapılan açıklamaya göre, MYK toplantısından sonra konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı, YDP tabanının hassasiyetlerini gayet iyi bildiklerini, bu tabanın geçmişte çok ciddi travmalar yaşadığını, bu hassasiyet dolayısıyla eğreti bir koalisyonda yer almalarının mümkün olmadığını söyledi.

Arıklı, "Bizim öncelikli şartımız erken seçim tarihinin belirlenmesi ve yeni bir seçim yasasının çıkarılmasıdır. Bu ön şartları kabulden sonra diğer konuları görüşebiliriz" dedi.