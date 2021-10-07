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Arıklı, ekonomiye ilişkin açıklama yaptı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, dünyada da ciddi bir ekonomik kriz olduğuna dikkat çekerek, "Vatandaşın anlayışla karşılaması gerekiyor” dedi.

07 Ekim 2021 Perşembe 18:43
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Arıklı, ekonomiye ilişkin açıklama yaptı
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Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, BRT ekranlarında yayınlanan ’18. Saat’ adlı programa katılarak, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arıklı, hayatın giderek pahalılaştığını ve insanların hayatının zorlaştığını ifade ederek, “Ama vatandaşın bilmesi gereken ve anlaması gereken şey şu dünyada ciddi bir ekonomik kriz var... Vatandaşın anlayışla karşılaması gerekiyor” dedi.

Birçok tüketim malının Türkiye’den geldiğine de işaret eden Ekonomi Bakanı Arıklı, Türkiye’de de fiyatların yükseldiğini dile getirdi.

Arıklı, “Bizim kendi ürettiğimiz bir şey yok. Türkiye’de pahalı olan şeyin burada da pahalı olması normal. Bizim planlı, programlı bir üretime geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

‘Neden bunu yapmıyoruz?’ şeklindeki soruya da cevap veren Erhan Arıklı, “7-8 aylık bir bakana sorulacak bir soru değil. Bu kronikleşmiş bir sorundur” ifadelerini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin arasındaki gümrük vergilerinin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, hedefin bu olduğunu bildirdi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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