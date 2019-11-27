Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Arıklı, El-Sen’in grevini değerlendirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, elektrik arz ve çeşitliliğinin güvence altına alınmasının tek yolunun kablo ile elektriğin getirilmesi ve mümkün olduğunca güneş enerjisi sisteminden faydalanılması olduğunu vurguladı.

27 Kasım 2019 Çarşamba 17:59
Arıklı, El-Sen’in grevini değerlendirdi

YDP’den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Arıklı, “hükümeti sendika baronlarına ve jeneratör lobisine teslim olmamaya ve kablo elektrik konusunda vakit geçirmeden harekete geçmeye” davet etti.

Arıklı, El-Sen grevinin ülkenin büyük bir bölümünü elektriksiz bıraktığını kaydederek, yapılan açıklamadan ilgili sendikanın grev gerekçesinin işçinin haklarını korumak veya yeni haklar talep etmek olmadığının tek amacının, “yatırım” adı altında jeneratör ihalesi konusunda hükümeti ikna etmek olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Arıklı ülkede şu anda elektrik üretim kapasitesinin 2 milyar 500 milyon kilovat saatin üstünde, tüketimin ise 1 milyar 500 milyon kilovat saat olduğunu ifade ederek, bu durumda en az 5 yıl daha ek enerji kaynağına ihtiyacın olmadığının son derece açık olduğunu kaydetti.

Arıklı şunları kaydetti:

“Hal böyle iken bu ihaleden milyonlarca dolar para kazanmayı planlayan jeneratör lobisi, her türlü yolu deneyerek hükümetin ve bakanın üzerine baskı kurmaya çalışmaktadır. El-Sen gibi emekçilerden ve ezilenlerden yana olduğunu iddia eden bir sendikamızın da bu lobiye alet olması son derece üzücüdür.

Önceki gün Meclis kürsüsünde de açıkladığımız gibi tanesi 5 milyon dolar olan 4 adet jeneratörün normal bedeli 20 milyon dolar iken, Bakanlar Kurulundan geçen şartnamede 4 adet jeneratörün keşif bedeli olarak 36.732.749 Avro+KDV dir. Yani 40 milyon doların üstündedir. Bu aradaki fark kimlerin cebine girecektir. Jeneratör ihalesi konusunda lobi yapan kişi, kurum ve kuruluşlar bu farktan ne kadar pay alacaklardır. Araştırılması gereken budur.

Elektrik Kurumu’nun 200 milyon liranın üstünde borcu vardır ve her ay bankalara milyonlarca lira faiz ve borç taksiti ödemektedir. Bu jeneratörlerin alımı için de bankalara borçlanılacak, aracı olan ve lobi yapan birileri milyonlarca avro komisyonu cebe atarken Kurum daha da batağa girecektir.”

TAK/EMT

banner22
Anahtar Kelimeler:
ArıklıEL-SEN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç: Eylem devam edecek
El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç: Eylem devam edecek
MTG antrenmanını araba farında yapmak zorunda kaldı!
MTG antrenmanını araba farında yapmak zorunda kaldı!
İstinaf geri çekildi
İstinaf geri çekildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim