Arıklı, El-Sen’in grevini değerlendirdi

YDP’den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Arıklı, “hükümeti sendika baronlarına ve jeneratör lobisine teslim olmamaya ve kablo elektrik konusunda vakit geçirmeden harekete geçmeye” davet etti.

Arıklı, El-Sen grevinin ülkenin büyük bir bölümünü elektriksiz bıraktığını kaydederek, yapılan açıklamadan ilgili sendikanın grev gerekçesinin işçinin haklarını korumak veya yeni haklar talep etmek olmadığının tek amacının, “yatırım” adı altında jeneratör ihalesi konusunda hükümeti ikna etmek olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Arıklı ülkede şu anda elektrik üretim kapasitesinin 2 milyar 500 milyon kilovat saatin üstünde, tüketimin ise 1 milyar 500 milyon kilovat saat olduğunu ifade ederek, bu durumda en az 5 yıl daha ek enerji kaynağına ihtiyacın olmadığının son derece açık olduğunu kaydetti.

Arıklı şunları kaydetti:

“Hal böyle iken bu ihaleden milyonlarca dolar para kazanmayı planlayan jeneratör lobisi, her türlü yolu deneyerek hükümetin ve bakanın üzerine baskı kurmaya çalışmaktadır. El-Sen gibi emekçilerden ve ezilenlerden yana olduğunu iddia eden bir sendikamızın da bu lobiye alet olması son derece üzücüdür.

Önceki gün Meclis kürsüsünde de açıkladığımız gibi tanesi 5 milyon dolar olan 4 adet jeneratörün normal bedeli 20 milyon dolar iken, Bakanlar Kurulundan geçen şartnamede 4 adet jeneratörün keşif bedeli olarak 36.732.749 Avro+KDV dir. Yani 40 milyon doların üstündedir. Bu aradaki fark kimlerin cebine girecektir. Jeneratör ihalesi konusunda lobi yapan kişi, kurum ve kuruluşlar bu farktan ne kadar pay alacaklardır. Araştırılması gereken budur.

Elektrik Kurumu’nun 200 milyon liranın üstünde borcu vardır ve her ay bankalara milyonlarca lira faiz ve borç taksiti ödemektedir. Bu jeneratörlerin alımı için de bankalara borçlanılacak, aracı olan ve lobi yapan birileri milyonlarca avro komisyonu cebe atarken Kurum daha da batağa girecektir.”

TAK/EMT