Arıklı, elektrik zammı konusunda "Eşşeği kaybettirip, tekrar buldurma" tiyatrosunu oynuyor ..

"Allah gariban kulunu sevindirmek istediğinde önce eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş” diye meşhur bir söz vardır ..

Her türlü pazarlıkta da uyanık pazarlıkçının genel geçer altın kuralıdır ..

Farkettirmeden uygulanırsa çok kazançlar sağlayan bir sistemdir ..

Malesef bu sözü yaşar hale geldik ..

Tabi bu durumu uygulamaya çalışan Sayın bakan kamuoyu nezdinde "yalancı çoban misali, sözüne güvenilmeyen, bir sözü diğerini tutmayan Çakma Robin hood" diye anılan bir pozisyona düştüğü için bakanlıkta ki hesabı çarşıya uymadı ..

Sayın Arikli, son 2 ayda yapmış olduğu açıklamalarda ;

- "Zam hoşumuza giden bir konu değil"

(1 Nisan 2021)

"Elektriğe zam kaçınılmaz"

(30 Nisan 2021)

"Tasarruf yaparsak elektriğe zam yapmaya gerek yok"

(2 Mayıs 2021)

"Mecburen zam yapacagız"

(13 Temmuz 2021)

"Ya kardeşim ne zammı resmen kekleniyorsunuz"

(16 Temmuz 2021)

Diye Manşetlerde yer almıştı ..

Dün,

yani 5 Ağustos ta Kıp-tek genel müdürü basın açıklası yaparak, elektriğe yüzde 30 zam yapılması gerektiğini açıklıyor Ama

İlgili bakan piyasada yok!

Bugün,

Yani 6 ağustos tarihinde ilgili bakan

"yüzde 30 zam kabul edilemez" diye açıklama yapıyor !

Anlaşılıyor ki

Sayın Arıklı oynamış olduğu bu tiyatronun son bölümünde büyük bir mücadele ertesinde yüzde 30'a karşı durarak yüzde 15'lik zammı gerçekleştirecek ve kahramanımız olarak yine Manşetlerde yer alacaktır ..

hava sıcaklığının

50 dereceleri gördüğü bu ülkede

nefes almaya çalışan ve tüm bunların yanında pahalılıktan dolayı ayın sonunu getiremeyen bir halka bunu reva görenler

bunun bedelini, siyaset çöplüğünde yer alarak ödeyecektir ..