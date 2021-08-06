Künye
Kıbrıs 39
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
İngiltere'den KKTC'ye kargoyla uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
Kokainle yakalandı cezaevine gönderildi
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
2 sanığa, 9’ar yıl hapis
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı
Uyuşturucu operasyonu; Kokainle yakalandı

Arıklı, elektrik zammı konusunda "Eşşeği kaybettirip, tekrar buldurma" tiyatrosunu oynuyor ..

06 Ağustos 2021 Cuma 16:19
14 Okunma
Arıklı, elektrik zammı konusunda "Eşşeği kaybettirip, tekrar buldurma" tiyatrosunu oynuyor ..

"Allah gariban kulunu sevindirmek istediğinde önce eşeğini kaybettirir sonra da buldururmuş” diye meşhur bir söz vardır ..

Her türlü pazarlıkta da uyanık pazarlıkçının genel geçer altın kuralıdır ..

Farkettirmeden uygulanırsa çok kazançlar sağlayan bir  sistemdir ..

Malesef bu sözü yaşar  hale geldik ..

Tabi bu durumu uygulamaya çalışan Sayın bakan kamuoyu nezdinde  "yalancı çoban misali, sözüne güvenilmeyen, bir sözü diğerini tutmayan Çakma Robin hood" diye anılan bir pozisyona düştüğü için bakanlıkta ki hesabı çarşıya uymadı ..

Sayın Arikli, son 2 ayda yapmış olduğu açıklamalarda ;

- "Zam hoşumuza giden bir konu değil"
(1 Nisan 2021)

"Elektriğe zam kaçınılmaz"
(30 Nisan 2021)

"Tasarruf yaparsak elektriğe zam yapmaya gerek yok"
(2 Mayıs 2021)

"Mecburen zam yapacagız"
(13 Temmuz 2021)

"Ya kardeşim ne zammı resmen kekleniyorsunuz"
(16 Temmuz 2021)

Diye Manşetlerde yer almıştı ..

Dün,
yani 5 Ağustos ta Kıp-tek genel müdürü basın açıklası yaparak, elektriğe yüzde 30 zam yapılması gerektiğini açıklıyor Ama
İlgili bakan piyasada yok!

Bugün,
Yani 6 ağustos tarihinde ilgili bakan  
"yüzde 30 zam kabul edilemez" diye açıklama yapıyor !

Anlaşılıyor ki
Sayın Arıklı oynamış olduğu bu tiyatronun son bölümünde büyük bir mücadele ertesinde  yüzde 30'a karşı durarak yüzde 15'lik zammı gerçekleştirecek ve kahramanımız olarak yine Manşetlerde yer alacaktır ..

hava sıcaklığının
50 dereceleri gördüğü bu ülkede
nefes almaya çalışan ve tüm bunların yanında pahalılıktan dolayı ayın sonunu getiremeyen bir halka bunu reva görenler
bunun bedelini, siyaset çöplüğünde yer alarak ödeyecektir ..

Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıBertan Zaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İşi gülüp geçiyorum diyerek yönetmek mümkün değildir”
“İşi gülüp geçiyorum diyerek yönetmek mümkün değildir”
Berova: “Kim kazanırsa kazansın günün sonunda UBP kazanacaktır”
Berova: “Kim kazanırsa kazansın günün sonunda UBP kazanacaktır”
Film gerçekten çok güzeldi. Ailece severek izledik…
Film gerçekten çok güzeldi. Ailece severek izledik…
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim