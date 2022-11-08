Künye
Kıbrıs 21
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
banner107
Flaş Haber
Mağusa'da acı olay!
Kapat

Arıklı: Elektrikte Ciddi Bir İndirime Gidilecek

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, foil oile geçilmesiyle birlikte, elektrikte ciddi bir indirime gidilebileceğini belirtti. 

08 Kasım 2022 Salı 12:59
88 Okunma
Arıklı: Elektrikte Ciddi Bir İndirime Gidilecek



-CANLI AKTARIM

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, foil oile geçilmesiyle birlikte, elektrikte ciddi bir indirime gidilebileceğini belirtti. 

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Arıklı, elektrikte teşvik ve destekleri biraz geç açıkladıklarını belirterek, 'ciddi bir kavganın içerisindeydik' dedi. 

Kurumun üreticilere teşviği 10 kuruştan 70 kuruşa çıkarttığını belirten Arıklı, bununla birlikte kurumun büyük bir zarara girdiğini, bu zararı devletin karşılayacağını anlattı. 

TPİC'le yapılan anlaşmaya değinen Arıklı, 'filtre takıldıktan sonra, en şeffaf şekilde ölçümler yapılmak kaydıyla yüzde 3 veya 3.5'lük kükürt oranına geçilebilecek. İşte o zaman Türkiye'de çok fazla üretilen foil oili adaya getirebileceğiz. O zaman da kurumdaki maliyetler aşağıya çekilebilecek ve fiyatlar da düşecek' diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öztürkler: Kolları Sıvadık, Çalışıyoruz
Öztürkler: Kolları Sıvadık, Çalışıyoruz
İşte en çok yağış alan bölgeler!
İşte en çok yağış alan bölgeler!
Çavuşoğlu: Güney Atması Gereken Adımları Atmadı
Çavuşoğlu: Güney Atması Gereken Adımları Atmadı










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim